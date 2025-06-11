[有雷]《勞務師盧武鎮》揭開醫護職場霸凌＋醫療事故究責，鄭敬淏揭開小護士生前苦楚、挽救另一生命（EP.３－４）

[有雷]《勞務師盧武鎮》主角鄭敬淏在人生走投無路之下成為了勞務師，正在生意風生水起時，在危險場域瀕臨死亡威脅，上帝與他約定好他必須拯救在職場含冤而死的勞工鬼魂，他以為已經完成了任務，沒想到後面還有更多需要追查真相的案件等待著他…

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盧武鎮（鄭敬淏飾）又開始看見了鬼魂，這次一位年輕護士趙恩英找上了他，也直接附身讓他來到醫院感受到恩英曾經經歷的一切。恩英是位新進護士，某日她覺得有位病人已有好轉，不需要再注射相同針劑，於是建議醫師可修改醫囑，卻遭醫師無視。不久後病人病情急轉直下並宣告不治，令家屬無法接受。醫師為了閃避責任而將所有問題推給了恩英頂罪，讓恩英面對家屬的責難與司法調查。



恩英的指導護士李瑞貞（玉子妍飾）也是面對醫師的要求而無法替恩英說話，甚至用位階來壓迫恩英，即使恩英寫下了職場霸凌申告書，卻也因為指道護士而無法順利交出去。最後在霸凌加上醫療事故的壓力之下，恩英選擇墜樓輕生。盧武鎮團隊必須證明恩英輕生的原因，以及當時處於工作壓力造成精神不穩定的情緒狀態之下，才可認定醫院違反了勞動法。



三人團隊再度共同出動，帥氣YT頻道主堅宇配戴著錄影眼鏡，穿上白袍帥氣逼人，潛入醫院想找出恩英當時送不出的那份職場霸凌申告書，此時恩英的前輩瑞貞，卻也因為受不了同事們的指指點點而來到頂樓試圖輕生，千鈞一髮之際被盧武鎮團隊救回一命，而最好的贖罪方式就是說出事實的真相。



由於盧武鎮團隊透過YT頻道的播出，並訪談恩英以往的護士同事們，使本案真相曝光，加上瑞貞提供有力證據，就連勞動檢察署也介入搜查，引發社會關注，盧武鎮YT頻道也越來越知名。之前恩英的輕生原因，醫院一律以「與男友感情不順利」回應，看到這則報導，恩英男友也找上了盧武鎮團隊，除了證實兩人感情從未生變，更提供了盧武鎮團隊女友當時因工作而有憂鬱傾向，也曾求助精神科醫師診治。最後終於還給恩英清白，壞醫師也受到應有的懲戒。



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