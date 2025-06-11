【韓網熱門】aespa KARINA獨自登上WATER BOMB舞台！網友：超符合她的氣質

女團aespa成員Karina將以個人身分參加2025年「Waterbomb Seoul」音樂節，成為aespa首位登上該活動舞台的成員，預計於7月5日在京畿道日山KINTEX戶外舞台帶來清涼性感的夏日表演。

韓國網民評論：

1. 蛤？ 她一個人上去要做什麼？

2. 樓上的，應該是跳舞、唱歌吧？

3. 該不會要表演《UP》吧？ 超級期待

4. 她是雪碧代言人，所以我就猜到了

5. 為什麼是她一個人？ 但唯粉們（只喜歡某個特定成員的粉絲）搞不好還比較喜歡這樣

6. 請從團體出來單飛吧

7. 拜託退團出來當 solo 藝人吧

8. 雪碧一直都是讚助商，歷任模特都來過

9. 她跟 Waterbomb 真的蠻搭的

10. 直男粉應該會超開心

11. 宣傳照真的看起來變老了

12. 不管怎樣現在是最火的愛豆ᄏᄏᄏ 真的很期待

13. 穿紅衣服出場就好了

14. 是因為是代言人所以才一個人出來的吧...？ 不過真的不能團體一起出來嗎 嗚嗚

15. 2023年不是也以 aespa 身份表演過嗎？ 現在又在那邊說什麼改變路線ᄏᄏ根本沒關心過吧

16. 感覺有很多人是來留言發洩壓力的ᄏᄏ

17. 她不是只有一首solo曲嗎？ 應該不會只唱一首吧？ 難道是獨唱團體歌嗎... SM也挺特別的，即使是代言人，沒正式個人出道一般也會讓整個團體上吧

18. 但一個人有什麼上場看點嗎？ 說真的... 雖然aespa團體歌不少，但她個人活動的曲庫又沒那麼豐富，根本撐不起表演吧

19. 造型應該要好好設計一下。 不過真的蠻紅的耶，aespa整團本來就很火了，能夠以個人身分出場的話...... 即使是代言人也挺厲害的。 畢竟Waterbomb本來就是大眾派對活動嘛

20. 觀眾和她氣場很合、默契很好、感覺會配合得很好

原文：https://theqoo.net/square/3778755526

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