【韓網熱帖】你最愛的本命帶著史上最可怕的歌回歸，你要怎麼辦？

追星人會無限包容自己本命嗎？

最近韓網theqoo論壇上一篇名為「你們最愛的愛豆帶著史上最可怕的歌曲回歸，你們會如何」的內容引來大量網友的圍觀和討論：

1. 我會當做他沒出過這首歌

2. 上音樂節目時聽一下歌，音源絕對不聽

3. 如果歌和造型都很爛的話，我會直接脫粉

4. 肯定不會聽，音樂節目的話就關掉音量

5. 咬緊牙關，給自己洗腦這歌還不錯

6. 追星不能有自我，要用心追

7. 一次的話可以忍受，反覆的話我肯定會脫粉

8. 肯定是公司的錯

9. 我家本命絕對不會這樣

10. 不聽，沒這張專輯

11. 從來沒有這種情況過，所以我也不知道。 我追星主要是看人，歌也很合我的胃口

12. 前本命連續兩首爛歌，我就當他得了神經病，直接脫粉了

13. 下次努力就好

14. 暫停追星

15. 是時代發展的太快，是我進步的太慢，我本命絕對沒有錯

16. 祭祀祖宗，祈禱下次回歸歌會好聽

17. 心冷了，脫粉

18. 那就好好找一下優點吧

19. 不聽不看，從我心裡刪除

20. 第一次忍，第二次忍，第三次脫粉

21. 努力聽收錄曲，瘋狂給你自己洗腦

22. 那我只看臉

23. 睜一隻眼閉一隻眼，然後期待下次回歸

原文：https://theqoo.net/hot/3094722573?filter_mode=normal&page=6

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