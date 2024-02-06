BLACKPINK Lisa成法国小说女主人公，在法国受国宾待遇，和第一夫人合影
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BLACKPINK Lisa成法国小说女主人公，在法国受国宾待遇，和第一夫人合影

明星   2024年2月6日   星期二10:12   Tracy  

（封面图源：IG@lalalalisa_m）

女团BLACKPINK成员Lisa将成为法国小说里的女主人公。

据外媒报导称，Lisa的故事将会被改编成法国小说，这是法国第一部关於K-POP幕后的小说。 执笔人是法国青年作家Julien Dufresne Lamy，并将由出版《史蒂夫・约伯斯传》、《达文西密码》的知名出版社JC Lattes参与制作。 Julien Dufresne Lamy也亲自公开了这一消息，还透露「这是送给爱她的所有人的礼物」。

Lisa在法国得到了国宾级的待遇，日前亮相了在法国巴黎举办的「Le Gala des Pièces」，演唱了《LALISA》与《Money》。 据悉法国第一夫人也出席了当天的活动，演出结束后更是和Lisa亲密合影。

泰国出生的Lisa在祖国也拥有非凡的影响力，前不久刚刚登上「最具影响力」榜单第一名，远超当地政治人物。

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