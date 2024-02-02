完美打破對愛豆的刻板印象！22歲ITZY彩領自爆長白髮，還要分享照片給粉絲：我很努力拍的喔

22歲名利雙收，事業正處於巔峰時期的K-POP女愛豆，突然來了一個驚喜-一根白頭髮，女團ITZY彩領分享了這一Drama又搞笑的故事。

在一次音樂節目錄製的休息期間，彩領和台下的粉絲閒聊，提到自己長了白頭髮，髮型師替她拔掉了，粉絲們以為是她壓力太大導致的，紛紛心疼地喊著「不要有壓力」。

救命，怎麼會有女愛豆如此大大方方地爆料自己長了白頭髮呢？ 彩領的真誠打破了眾人對愛豆抱有的「愛豆都是喝露水長大的」的刻板印象，之後事情就朝著不可預料的方向發展了，有男粉絲喊道「給我」，彩領立馬回答：「確實有白頭髮的照片」， 並開玩笑地表示願意將其發送給粉絲們看，是自己非常認真拍下的，完全不把粉絲當外人！彩領和粉絲們的互動在禮志發出笑聲時變得更加幽默，她笑著吐槽道：「一張白頭髮的照片……」



Chaeryeong shared a TMI when break before taking a shot for performance



Chaeryeong: Not a long time ago, I had grey hair

Midzy: Oooohhh

Chaeryeong:My hair stylist pulled out my gray hair

Chaeryeong: I have a picture of my gray hair. Do you want me to send it?

Midzy: Yessss… pic.twitter.com/fGzh2ukNt8 — 사랑 (@LCRuniverse) January 19, 2024

平時粉絲都會戴著濾鏡看待自己的本命，台上的他們光鮮亮麗，而彩演的故事則告訴我們其實愛豆和我們一樣，都是人類。

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