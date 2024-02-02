《絕佳的解決士》收視升至4.9%！姜其永戴眼鏡夢回《禹英禑》再見李智雅場面超心動（EP.2）

《The Penthouse》李智雅搭檔《非常律師禹英禑》姜其永之作，《絕佳的解決士》昨晚（1）日播出第二集，男女主角的互動特別吸引觀眾。首集全國3.3%收視率超越電視台JTBC前兩檔，第二集又開紅盤，升至全韓4.9%收視率。

*前情提要：《絕佳的解決士》首播收視超越前兩檔！李智雅超慘婆婆丈夫聯手送入獄，和姜其永過往讓人心癢（EP.1）

《絕佳的解決士》是姜其永第一部男主角作品，首集便迅速表現他演的「董基俊」角色性格，是個不理會上司與財團惡勢力的正直檢察官，第二集果真出事。

事情要從女主角金莎拉（李智雅飾演）說起，金莎拉媽媽意外得知前女婿盧律成（吳珉錫飾演）殺人（小三羅有美），欲向董基俊舉報卻遭遇不測，莎拉媽媽被斷定墜樓是自殺。董基俊失去一名證人，後來要調查羅有美遇害當天見的徐雄鎮教授，徐雄鎮直接在董基俊辦公室跳樓自盡。受到外界質疑高壓調查，加上董基俊受不了檢察廳的黑暗面，脫下檢察官袍改當律師。



另一邊金莎拉出獄後受孫薔薇（金善映飾演）延攬，當了「Solution離婚解決士」，孫薔薇推薦了董基俊來當顧問律師，看著勉為其難的金莎拉，隨口講中兩人是前男女朋友的關係……金莎拉鼓起勇氣與董基俊見面，董基俊只想搞清出9年前金莎拉結婚前一晚為何找他私奔，隨後卻又後悔。金莎拉表示自己只是向現實低頭，被董基俊拒絕合作後也強烈要求他要拒絕下去。董基俊驅車離開，看著雨越下越大，他忍不住回頭，對金莎拉伸出了邀約合作的手。



整集焦點可以說正是男女主角最後重逢的情節，網友看見董基俊變身律師戴上眼鏡後，忍不住聯想《非常律師禹英禑》中姜其永演的禹英禑（朴恩斌飾演）上司鄭明錫律師，表示還是喜歡他戴眼鏡的樣子，且很看好他和李智雅繼續詮釋的感情線。





另外，此集當然也有離婚案子要解決，是名主播和名作家的案子，其中還牽涉性侵案。一開始Solution對此案稍感懷疑，但還是接下了，預告顯示Solution會讓作家與遭受主播性侵的造型師聯手打擊主播。

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