【韓網熱帖】《殺人者的難堪》劇名到底怎麼讀？連主演都各念各的

由崔宇植、孫錫久、李熙俊攜手主演的Netflix新作《殺人者的難堪》（殺人者o難堪）舉辦了製作發佈會。

該劇改編自CCOMABE作家創作的同名網路漫畫，是關於「罪與罰」的題材內容，劇情講述一個偶然開始殺人的平凡男人和一個追捕他的刑警的故事。 由《他人即地獄》的李昌熙導演執導，新作編劇金多明作家執筆。 因為原文劇名中有一個「o」，讓不少觀眾不知道讀法，於是發佈會上三位男主角被提問他們各自的讀法：

崔宇植：每次都不一樣

孫錫久：살인장난감（殺人玩具）（자+ᄋ=장）或者「살인자영난감」（殺人者零難堪）

李熙俊：살인자오난감（殺人者o「英文字母o」難堪）

連主演們都沒能統一叫法，各念各的！

韓國網友評論：

1. 殺人者「超」難堪

2. 殺人者「嗯」難堪

3. 殺人者「昂」難堪

4. 殺人者「喔↑」難堪

5. 殺人者「哼」難堪

6. 殺人者「的」難堪

7. 殺人者喔土豆

8. 我以為是「喔難堪」

9. 原作者說什麼？我想和他讀一樣的，他可是這部劇的父母啊

10. 殺人者（o不發音）難堪

11. 我一直都念「殺人玩具」，從來不知道還有這麼多讀法

12. 原作者說大家想讀什麼就讀什麼，那麼我想念「殺人醬牛肉」

13. 每次看到我都覺得這劇名起得太好了

14. 殺人者難堪，不就行了

15. 只有我讀殺人者「狗」難堪嗎？

16. 他可是殺人者啊，居然還會難堪

17. 殺人者「叮」難堪

18. 瘋了，出電視劇了？原作漫畫超級好看，不知道電視劇會怎樣

原文：https://theqoo.net/square/3090801493

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