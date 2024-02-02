完美打破对爱豆的刻板印象！22岁ITZY彩领自爆长白发，还要分享照片给粉丝：我很努力拍的喔

22岁名利双收，事业正处於巅峰时期的K-POP女爱豆，突然来了一个惊喜-一根白头发，女团ITZY彩领分享了这一Drama又搞笑的故事。

在一次音乐节目录制的休息期间，彩领和台下的粉丝闲聊，提到自己长了白头发，发型师替她拔掉了，粉丝们以为是她压力太大导致的，纷纷心疼地喊著「不要有压力」。

救命，怎么会有女爱豆如此大大方方地爆料自己长了白头发呢？ 彩领的真诚打破了众人对爱豆抱有的「爱豆都是喝露水长大的」的刻板印象，之后事情就朝著不可预料的方向发展了，有男粉丝喊道「给我」，彩领立马回答：「确实有白头发的照片」， 并开玩笑地表示愿意将其发送给粉丝们看，是自己非常认真拍下的，完全不把粉丝当外人！彩领和粉丝们的互动在礼志发出笑声时变得更加幽默，她笑著吐槽道：「一张白头发的照片……」



Chaeryeong shared a TMI when break before taking a shot for performance



Chaeryeong: Not a long time ago, I had grey hair

Midzy: Oooohhh

Chaeryeong:My hair stylist pulled out my gray hair

Chaeryeong: I have a picture of my gray hair. Do you want me to send it?

Midzy: Yessss… pic.twitter.com/fGzh2ukNt8 — 사랑 (@LCRuniverse) January 19, 2024

平时粉丝都会戴著滤镜看待自己的本命，台上的他们光鲜亮丽，而彩演的故事则告诉我们其实爱豆和我们一样，都是人类。

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