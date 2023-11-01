「拽姐」Jessi因身體不適突然取消全部打歌行程！罕見袒露痛苦：被背叛，上節目強撐笑臉

剛回歸就取消打歌行程，Jessi到底發生了什麼。

粉絲和大眾面前的Jessi一直都是敢說敢做的女生，憑大膽爽直的形象在K-POP界別具一格，爽快的好性格也深受歌迷的喜歡。 10月25日，Jessi發行了新曲《Gum》，原本打算亮相27日的KBS《音樂銀行》以及之後的其他音樂節目，卻在錄製當天因狀態不好突然取消了所有行程，讓粉絲們十分擔心。



昨日（31日），Jessi作客了《崔化精的POWER TIME》，吐露了最近的心路歷程。 有聽眾提及了Jessi取消打歌行程的事情，並表示很擔憂她的身體狀況， Jessi解釋說：「我從前經紀公司出來了，現在獨自活動，學到了很多東西，被某些人背叛了，很孤單，但還要堅持工作，就這樣忍了很久之後我的身體出現了問題。 」

「之前的話我肯定會吵架，但今年夏天活動時感覺自己要暈倒了，完全不會管理自己的壓力，我是一個一有壓力就一定要好好休息的人，最近3、4年基本上都沒有休息過。不光身體要休息，大腦也要休息，就這樣一直忙不停，壓力又大，又有人離開了，我還被背叛了，真的很受傷，太累了。」 Jessi繼續說道：「這些壓力長時間沒有疏解，全都反應在了我的身體上，結束工作回到家也睡不著，壓力太大了，最近連眼淚都變多了，老實說心情真的很糟糕，可是大家都說我很坦率，但其實我根本無法表達自己的痛苦，我只想向大家展現我明朗的一面，所以有時候會故意在電視上吵吵鬧鬧，其實回到家真的很冷清。」



2019年1月，Jessi加入「鳥叔」PSY所創辦的P NATION娛樂公司，是當時公司的首位藝人，不過去年7月P NATION方面就發表公告，證實與Jessi在合約期滿后決定不再續約，此消息令不少人感到意外。

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