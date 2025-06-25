「旁觀粉絲被打」爭議最終無嫌疑，Jessi 時隔 8 個月復出！公開本月回歸消息引發大眾關注

人氣 solo 歌手 Jessi 在捲入「旁觀粉絲遭毆事件」的爭議後被判定無嫌疑，時隔 8 個月即將回歸。

前天，Jessi 透過官方 SNS 帳號及 YouTube 頻道公開了預告影片。



影片中出現象徵新聞速報的紅色字樣「NEWSFLASH」，以及 6 月 27 日的日期，正式預告了她的復出消息。IG 上也湧入了不少支持她、為她加油打氣的留言。

此前 Jessi 曾因疑似放任粉絲遭毆而引發爭議。去年 9 月凌晨，在首爾江南區狎鷗亭洞，一名未成年的粉絲接近 Jessi 並請求合影，卻遭到 Jessi 隨行成員中的一名男性毆打。

雖然之後透過監視器（CCTV）畫面確認到 Jessi 一行人曾試圖制止施暴者，畫面顯示 Jessi 隨後離開了現場。該粉絲之後以暴行等嫌疑對 Jessi 及其一行 4 人提告。



Jessi 表示自己不認識施暴者，但調查中發現該施暴者為與 Jessi 認識的外國人 A 某，且據傳是與 Jessi 關係親近的製作人 Koala 的熟人，因此被警方立案調查。A 某已潛逃海外，目前被發佈通緝令；Koala 製作人則因暴行嫌疑被移送至首爾中央地檢。

事件最終 Jessi 被判定無嫌疑，她在反省期間，曾於今年 2 月在海外舞台與粉絲見面，這次她在韓國時隔數月宣布正式復出，也引發外界關注。



早先報導：「旁觀粉絲被打」Jessi無嫌疑釋放，韓警方委託國際刑警追捕肇事外國人！前娛記公開「完整版監視器影片」，輿論風向再反轉

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