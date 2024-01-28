始源演河正宇電影《Lobby》留大鬍子竟是演明星！又有新作《DNA戀人》，形象照變回以往帥氣

編：「完全想不到是大明星XDD 是歐美明星那種嗎？」

Super Junior始源（崔始源）前幾個月突然留起大鬍子嚇壞粉絲，出席各種國際活動就算了，還頂大鬍子登台Super Junior演唱會，他自己就在《我家的熊孩子》透露演唱會當下粉絲的反應全當機，原本的歡呼聲輪到他站Center就變調XD。



原來，始源是為了拍攝河正宇執導的電影《Lobby》（로비）留起大鬍子，始源也在自己殺青當天，由隊友希澈和金俊昊等人幫忙之下剃掉鬍子，《我家的熊孩子》全都錄，節目內容已於上月播出。雖然始源乍看回到原本帥氣型男模樣，但因為鬍子茂密之處沒能曬到太陽，剃完鬍子後下巴明顯差好幾個色階，黑白對比成了另一種笑點。



本月，《Lobby》正式對外宣布結束了長達3個月的拍攝。《Lobby》是河正宇自導自演之作，講述本來只懂學術研究不懂商業、對高爾夫也一竅不通的昌旭（河正宇 飾），為了爭取道路國策事業而展開了和高爾夫有關的遊說行動。除了河正宇，演出陣容還有金義聖、朴秉恩、朴海秀、姜末今、李東輝、郭善英、玄奉植、崔始源、車珠英、姜海琳與嚴荷娜，同時公開演員們演了何種角色。

朴秉恩飾演和河正宇飾演的昌旭對立的好友兼競爭對手「光宇」；金義聖與姜末今飾演有投標決定權的「崔室長」和「曹長官」，是昌旭和光宇的遊說對象；郭善英飾演昌旭的左右臂膀「金理事」；新人嚴荷娜飾演昌旭的表弟兼伏兵「浩植」；李東輝飾演把崔室長介紹給昌旭的「朴記者」；朴海秀飾演高爾夫球場代表。

姜海琳飾演崔室長最喜歡的高爾夫選手「真專業」（진프로，真Pro），是昌旭的助力；光宇的助力則是崔長官最愛的過氣頂級明星「馬泰秀」；玄奉植飾演神父；車珠英飾演高爾夫球長代表妻子「多美」。

你沒看錯，始源頂著大鬍子演出的竟然是頂級明星，不是一開始‎他周邊圈內好友或粉絲會聯想成的石油大亨、傭兵之類的……XDD



除了《Lobby》，始源也有消息出演電視劇《DNA戀人》，去年底就傳出他與《加油吧威基基》鄭仁仙有望搭檔，本月製作公司HIGHGRND正式宣布製作的《DNA戀人》由他們主演，是部現實共鳴成長浪漫劇，上半年會和觀眾見面。



在出演《Lobby》與《DNA戀人》的消息正式公布後，始源所屬SM娛樂公開了始源剃鬍前留下的紀念照以及剃鬍後的全新形象照，提到他近期演出《Lobby》與《DNA戀人》並希望大家多多期待他接下來2024的表現。始源剃鬍前、剃鬍後真的差很多啊，可能也因為上妝或是皮膚曬均勻了，沒有再見「黑白相間」搞笑畫面XD。



另外，始源在愛豆本業上也有新的突破，和Super Junior利特、神童組成全新小分隊L.S.S.，正在積極活動中，這兩日也在台灣展開Super Junior粉絲見面會。（延伸閱讀：‎Super Junior來台灣啦！L.S.S.打歌服穿著機場路當舞台用，始源一入境就呼喊鼎王）



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