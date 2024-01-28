始源演河正宇电影《Lobby》留大胡子竟是演明星！又有新作《DNA恋人》，形象照变回以往帅气

编：「完全想不到是大明星XDD 是欧美明星那种吗？」

Super Junior始源（崔始源）前几个月突然留起大胡子吓坏粉丝，出席各种国际活动就算了，还顶大胡子登台Super Junior演唱会，他自己就在《我家的熊孩子》透露演唱会当下粉丝的反应全当机，原本的欢呼声轮到他站Center就变调XD。



原来，始源是为了拍摄河正宇执导的电影《Lobby》（로비）留起大胡子，始源也在自己杀青当天，由队友希澈和金俊昊等人帮忙之下剃掉胡子，《我家的熊孩子》全都录，节目内容已於上月播出。虽然始源乍看回到原本帅气型男模样，但因为胡子茂密之处没能晒到太阳，剃完胡子后下巴明显差好几个色阶，黑白对比成了另一种笑点。



本月，《Lobby》正式对外宣布结束了长达3个月的拍摄。《Lobby》是河正宇自导自演之作，讲述本来只懂学术研究不懂商业、对高尔夫也一窍不通的昌旭（河正宇 饰），为了争取道路国策事业而展开了和高尔夫有关的游说行动。除了河正宇，演出阵容还有金义圣、朴秉恩、朴海秀、姜末今、李东辉、郭善英、玄奉植、崔始源、车珠英、姜海琳与严荷娜，同时公开演员们演了何种角色。

朴秉恩饰演和河正宇饰演的昌旭对立的好友兼竞争对手「光宇」；金义圣与姜末今饰演有投标决定权的「崔室长」和「曹长官」，是昌旭和光宇的游说对象；郭善英饰演昌旭的左右臂膀「金理事」；新人严荷娜饰演昌旭的表弟兼伏兵「浩植」；李东辉饰演把崔室长介绍给昌旭的「朴记者」；朴海秀饰演高尔夫球场代表。

姜海琳饰演崔室长最喜欢的高尔夫选手「真专业」（진프로，真Pro），是昌旭的助力；光宇的助力则是崔长官最爱的过气顶级明星「马泰秀」；玄奉植饰演神父；车珠英饰演高尔夫球长代表妻子「多美」。

你没看错，始源顶著大胡子演出的竟然是顶级明星，不是一开始‎他周边圈内好友或粉丝会联想成的石油大亨、佣兵之类的……XDD



除了《Lobby》，始源也有消息出演电视剧《DNA恋人》，去年底就传出他与《加油吧威基基》郑仁仙有望搭档，本月制作公司HIGHGRND正式宣布制作的《DNA恋人》由他们主演，是部现实共鸣成长浪漫剧，上半年会和观众见面。



在出演《Lobby》与《DNA恋人》的消息正式公布后，始源所属SM娱乐公开了始源剃胡前留下的纪念照以及剃胡后的全新形象照，提到他近期演出《Lobby》与《DNA恋人》并希望大家多多期待他接下来2024的表现。始源剃胡前、剃胡后真的差很多啊，可能也因为上妆或是皮肤晒均匀了，没有再见「黑白相间」搞笑画面XD。



另外，始源在爱豆本业上也有新的突破，和Super Junior利特、神童组成全新小分队L.S.S.，正在积极活动中，这两日也在台湾展开Super Junior粉丝见面会。（延伸阅读：‎Super Junior来台湾啦！L.S.S.打歌服穿著机场路当舞台用，始源一入境就呼喊鼎王）



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