Super Junior來台灣啦！L.S.S.打歌服穿著機場路當舞台用，始源一入境就呼喊鼎王

Super Junior明後天（27、28日）將在台開唱，25日Antenna的圭賢(?)便獨自來台，今（26）日換藝聲、厲旭，已自立門戶的D&E和剛出道的「五代新人男團」L.S.S.一起來台。

相當有趣的是，L.S.S（利特、神童、始源）早上錄製了音放《音樂銀行》（Music Bank），結束錄製後似乎就直奔機場，配合歌曲〈Suit Up〉的紫色西裝打歌服連都沒換，完完整整出現在機場要上飛機。更好笑的是，三個人一不做二不休，乾脆把機場路當舞台跳了，順便打打歌XD 藝聲、銀赫和東海在旁當觀眾觀看，畫面形成對比，而銀赫與東海看了好像也心癢跳了一下。

▼網友搞笑形容左邊是經紀人i人、右邊是藝人E人（MBTI的I是偏內向，E偏外向）



▼還有網友搞笑合成《音樂銀行》舞台



事後銀赫轉發一張照片道：「在這藝人和關種（指喜歡受到關注的人，利特常被成員這樣說XD）之間的五代愛豆Super Junior－L.S.S.，Fi……Fighting（大拇哥）。」令人發噱。



入境台灣後，L.S.S也被捕捉穿打歌服出現的場面，不過始源似乎太熱了脫剩白色T恤，始源的限動也很搞笑，轉發說：「睽違兩天造訪台灣，有很常一段時間了！鼎王等我。」看來很快就能看到始源開心在鼎王打卡的照片了XD

▼‎回顧兩年前



最後附上L.S.S「正牌舞台」！L.S.S出道以來，其他成員們都很力挺、會幫忙宣傳，也難怪會有機場舞台搞笑場面出現了XD 而銀赫確實有學一下舞蹈，難怪忍不住想秀一下！



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