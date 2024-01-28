《財閥》朴智賢曾重達78公斤，一句話讓MC反應故障XD「巧克力中毒」安普賢又擔心又羨慕

主演《你喜歡布拉姆斯嗎》、《柔美的細胞小將》等劇，近年靠《財閥家的小兒子》飾演「毛賢敏」、宋仲基大嫂一角生涯聲勢可說達顛峰，朴智賢新戲《財閥X刑警》也同樣和「財閥」有關係，不過這裡不是要說這件事XD，是要說他在新戲拍攝期間被安普賢發現的特殊興趣！

《財閥X刑警》主演群安普賢、朴智賢、姜相準、金伸比與鄭嘉熙一同前往綜藝節目《強心臟VS》宣傳，五人講起因劇變好友滔滔不絕，也說起自己本身的故事。朴智賢便透露自己曾重達78公斤，是高中三年級的時期，當時為了減肥還嘗試過不健康的方式減肥，現在會找自己喜歡的運動維持體重。

然而妙的是，朴智賢拍戲時會把巧克力當主餐！她坦承自己拍戲時如果沒吃東西注意力會不集中，所以開始會吃巧克力，旁邊安普賢馬上告狀「她車上有一堆巧克力」，她也補充自己一天可以吃4、5片一般尺寸的巧克力磚，安普賢聽了又告狀：「她真的當開胃菜在吃！」朴智賢又說自己平時會直接挖榛果可可醬來吃。



安普賢繼續爆料，說導演曾勸他帶朴智賢運動，安普賢也苦口婆心對她說不能只吃巧克力：「可是她回家還是只吃巧克力，死也不肯下車！」安普賢表達了對朴智賢的擔憂，同時卻又覺得她即使發胖6公斤，外表根本看不出來，相當羨慕。

更荒唐的是，朴智賢說自己有一次吃巧克力差點送醫，因為吃著巧克力派睡著了，巧克力派沾到頭上，經紀人看了嚇歪想報警，仔細一看才知道是巧克力派……



朴智賢整場講話直接又逗趣，被眾人形容「很四次元」，她接著說自己78公斤的時候外表其實看不太出來，主持人全炫茂和文世潤好奇她肉都長到哪裡了，她交叉手臂護著胸前回答：「變豐滿了。」全炫茂和文世潤瞬間不知如何反應……



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