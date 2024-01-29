SUPER JUNIOR高雄巨蛋開Party 竟集體失憶曾來過這裡

人氣團體SUPER JUNIOR 27日在高雄巨蛋舉行Fan Party，1萬名E.L.F.（SJ粉絲暱稱）擠爆會場，幾乎所有成員都忘記2011年曾來這裡唱過拼盤秀，台上你一言我一語讓現場笑聲不斷，利特甚至要銀赫「去跳愛河」。

SUPER JUNIOR首度在高雄巨蛋舉辦專場，主辦單位遠雄創藝的硬體規格絲毫不馬虎，延伸舞台的高度更是平易「近」人，搖滾區的粉絲直呼過癮；他們開場以〈SUPER 〉加上〈Mr.Simple〉揭開序幕，八位成員同時從升降台現身瞬間讓現場為之瘋狂，整場演唱包括〈Black Suit 〉、〈DEVIL〉、〈Sorry Sorry 〉、〈Bonamana〉共12首夯曲。

八位成員打招呼都誠意滿滿，東海甚至還幾乎用全中文跟粉絲互動，講到後面一度沒話講，始源在旁忍不住吐槽「結束了嗎？」，週五抵達後晚餐直奔最愛麻辣鍋店的始源，在說「希望你們會喜歡我們的舞台時」，銀赫在旁把「希望」聽成「鼎王」，現場又是一陣爆笑，提前來台的圭賢透露自己與經紀人在台北吃了油條、蛋餅，也不忘讚高雄是個美麗的城市，有趣的是SJ大部分成員都忘記2011年曾來過，台上頓時討論了起來，銀赫表示去了愛河附近，看到愛河就想到大家，結果利特竟叫他「既然想到粉絲就該跳下去吧？」

活動取名為Fan Party，當然要跟現場同樂，成員們在台上玩起各種對戰遊戲，從猜拳互打到充氣小馬對決，過程都超級爆笑；中間看到粉絲的應援手幅寫道「不是哥哥，是大叔」，東海喊：「太不像話了！」，利特則開玩笑怒回：「說我們不是哥哥，是大叔的話，那你們是什麼！？」他們還在台上開啟了「晚餐話題」，從開胃菜、主餐到甜點，八位成員聊得超級盡興，整場Fan Party超過3小時才結束，週日（28日）下午4點在同場地還有一場，相關詳情可洽主辦單位遠雄創藝。

圖片：讀者提供 via 遠雄創藝

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