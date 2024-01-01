這是同一人！始源在節目中曝「粉絲討厭濃密落腮鬍」的真實反應~節目中剃鬍子現場重現美男樣貌！

歌手兼演員的Super Junior成員崔始源，出演電視劇時總是呈現帥氣造型，不過在沒有拍戲時，也時常出現不計形象沒有偶包的鬍渣造型，不過他卻自清「超討厭濃密落腮鬍」，他也在節目中當場剃掉鬍子，重現花美男樣貌。

日前播出的SBS《我家的熊孩子》節目中，為了回到自己顏值的巔峰時期，崔始源與金希澈使出渾身解數，當日崔始源的帥臉被落腮鬍淹沒，讓棚內的來賓媽媽們看著影片中的始源，不禁提問「這鬍子是真的嗎？」，對於他的濃密鬍子有點驚訝。



而始源也提到留鬍子的造型是為了電影的拍攝，正在拍攝河正宇的電影，所以留了鬍子長達40天，而且這已經是修剪過的樣子了。一般人若同樣花40天不可能場出那麼濃密的鬍子，所以現場的演員林元熙大喊「超羨慕」，希澈也說這並非一般亞洲人能留出的鬍子造型，希澈還在始源IG中鬍子造型的貼文下留言說「請永遠維持這樣的造型」，引來粉絲群起抗議！引發全場大笑。



林元熙接著問「原來粉絲不喜歡這樣的始源啊？」始源直接提到不久前Super Junior剛舉辦18週年的粉絲見面會，他還模仿現場粉絲們一看到落腮鬍的他，直接嘴巴張得很大，一臉驚訝的樣子。希澈說早期女粉絲們喜愛的偶像，大概都需具有一種病態體弱的美，始源也公開了自己20多歲剛出道時的照片，對比之下讓大家覺得實在反差太大。



既然粉絲們在見面會上都表現出驚嚇並且不太喜歡的意見，希澈也建議始源把鬍子剃掉。於是後來始源還直接當場剃掉了鬍子，找回了原有的花美男帥氣美貌，讓粉絲們也放心多了。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞