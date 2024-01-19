NCT最後一個團「WISH」2月正式出道，6人體形式活動，平均18.3歲

NCT的最後一個團隊將於下個月出道。 他們的名字是「NCT WISH」，成員們已經準備好迎接出道了。

日前，SM娛樂在官方網站上公開了NCT WISH的宣傳影片，朝氣蓬勃的成員們站在新起點前，以純真魅力吸引人們的目光。



NCT WISH是一個由6人組成的團隊，成員包括吳是溫（Sion）、金栽禧（Jaehee）、前田陸（Riku）、藤詠咲哉（Sakuya）、廣瀨遼（Ryo）、得能勇志（Yushi），他們計畫在韓國和日本展開活動。



NCT WISH平均年齡為18.3歲。 相關人士表示，他們懷揣成為向全世界音樂粉絲傳遞強大希望能量的」WISH」偶像的決心。 團名「WISH」中包含著了「為了音樂與愛，支持並實現每個人的願望和夢想」的志向。NCT WISH由通過選拔NCT成員的生存節目《NCT Universe ： LASTART》選出，出道的6人均展現了出色的才華。



據悉，NCT WISH從去年9月開始以「新的NCT團隊」的身份展開了預出道活動。 他們成功地進行了日本9座城市共24場的預出道巡演。所屬公司表示：「NCT WISH在正式出道之前已經在日本活動中打下了堅實的基礎，並期待他們展現出獨特的個人色彩並取得輝煌的成就。 」

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