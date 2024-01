NCT最後一個團「WISH」2月正式出道，6人體形式活動，平均18.3歲

NCT的最後一個團隊將於下個月出道。 他們的名字是「NCT WISH」,成員們已經準備好迎接出道了。

日前,SM娛樂在官方網站上公開了NCT WISH的宣傳影片,朝氣蓬勃的成員們站在新起點前,以純真魅力吸引人們的目光。



#NCTWISH : WISH For Our WISH https://t.co/AvrE3fQz1L pic.twitter.com/0g1IonBxMD