NCT最后一个团「WISH」2月正式出道，6人体形式活动，平均18.3岁

NCT的最后一个团队将於下个月出道。 他们的名字是「NCT WISH」，成员们已经准备好迎接出道了。

日前，SM娱乐在官方网站上公开了NCT WISH的宣传影片，朝气蓬勃的成员们站在新起点前，以纯真魅力吸引人们的目光。



NCT WISH是一个由6人组成的团队，成员包括吴是温（Sion）、金栽禧（Jaehee）、前田陆（Riku）、藤咏咲哉（Sakuya）、广濑辽（Ryo）、得能勇志（Yushi），他们计画在韩国和日本展开活动。



NCT WISH平均年龄为18.3岁。 相关人士表示，他们怀揣成为向全世界音乐粉丝传递强大希望能量的」WISH」偶像的决心。 团名「WISH」中包含著了「为了音乐与爱，支持并实现每个人的愿望和梦想」的志向。NCT WISH由通过选拔NCT成员的生存节目《NCT Universe ： LASTART》选出，出道的6人均展现了出色的才华。



据悉，NCT WISH从去年9月开始以「新的NCT团队」的身份展开了预出道活动。 他们成功地进行了日本9座城市共24场的预出道巡演。所属公司表示：「NCT WISH在正式出道之前已经在日本活动中打下了坚实的基础，并期待他们展现出独特的个人色彩并取得辉煌的成就。 」

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