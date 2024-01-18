IU才公開與BTS防彈少年團V合作的新曲海報就招來不滿！LGBT：「Love Wins」對我們有特殊意義，不能用

IU睽違2年多發行新曲，新曲《Love Wins》的宣傳海報一公開就引起LGBT團體的不滿，到底是怎麼一回事？

日前，IU的經紀公司通過官方SNS公開了IU和防彈少年團V面對面坐在圓桌兩側的宣傳海報。 令LGBT團體覺得有問題的部份則是《Love Wins》這個歌名，他們認為把LGBT團體遊行等活動中使用的口號用於普通異性戀（heterosexual）內容時，原本的意義可能會被削弱。



「Love Wins」是2015年6月26日美國同性戀婚姻正式合法化時LGBT團體使用的的口號，代表真愛不分性別。 2016年，美國佛羅里達州的一家同性戀夜總會裡發生槍擊事件時，「Love Wins」也被用來支持LGBT群體。 這之後該用語經常出現在各個國家LGBT群體的示威遊行中，被視作LGBT的特殊符號。

IU的新曲宣傳照公開後，X（舊Twitter）上就引發了無數討論，有人批判：「在飽受壓迫和區別對待的場合中使用特定口號不應該用在歌裡」、「如果有想說的話，就請用你們自己的語言」、「異性戀一直都是贏家，為什麼要使用『Love Wins』呢」。 同時也有網友認為這番批評太過誇張，早前就有不少歌曲與《Love Wins》同名，卻從未引起任何風波，並且「Love Wins」還有愛情能夠戰勝一切憎惡、怨恨的含義，「男女同框就一定是異性戀嗎」、「V有可能穿女裝亮相啊」、「你們和那些說『臟辮是受不公待遇的黑人的象徵，其他人種不能辮』的人有什麼區別」、「這是聖經裡都有的詞彙啊，什麼時候變成LGBT專用語了？」

相關討論很快就被搬到了韓網theqoo論壇，韓國網友了解之後也紛紛留言稱：「我也是同性戀，但看到歌名覺得沒有任何問題啊，反而覺得很好。 如果因為畫報裡有V就覺得是異性戀的話，這種視線才是偏見吧，愛就是愛」、「同性戀就沒有love嗎」、「為什麼不能用，日語歌裡也有吧，LGBT團體為什麼不去創造從沒有人用過的詞呢」、「IU又要爆火了」、「老實說現在這種任何東西都很敏感的時代，我也不是很清楚IU為什麼一定要用這個題目」等。

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