《Wonderful World》劇本圍讀：金南珠、車銀優、金剛於到場

演員金南珠、車銀優、金剛於、林世美一起參加了新劇《Wonderful World》的劇本圍讀。

MBC電視台的新金土劇《Wonderful World》方面於今日（18日）公開了首次劇本圍讀現場照。 該劇是一部探討人性的懸疑劇，講述了無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後展開的故事。

首先，金南珠飾演心理學教授兼作家「殷秀賢」，本該享受完美的日常生活的她不幸失去了自己年幼的兒子。 最終她為了復仇而行動。 金南珠用紮實的演技完美刻畫了失去孩子的痛苦的母親面貌，這是她時隔六年的電視劇回歸作品，展現了實力派女演員的強大存在感。



車銀優扮演神秘人物「權善律」，他放棄了醫學院而自己踏入了艱難的生活，當他遇見了陷入悲傷中的「殷秀賢」，兩人開始治癒彼此的傷痛。 車銀優展現了驚人的演技轉變，表面上看起來冷漠，但在細膩的眼神和對白中融入了一個有溫暖心靈的立體角色，提升了期待感。

金剛於扮演「殷秀賢」的丈夫「姜秀浩」。 他是一位事業蒸蒸日上的當紅新聞主播。 在家庭破裂後，他巧妙地處理著不同的溫度差，展現了出色的演技。

林世美扮演「殷秀賢」親如姐妹的閨蜜「韓宥利」，也是清潭編輯室負責人。 她和金南珠展示了溫柔的親密互動，感染了現場的氣氛。

另外，《Wonderful World》將於3月1日通過Disney+首播。

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