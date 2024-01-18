原本有很多次挽救他的機會！《PD手冊》為李善均鳴不平：是警方「作秀式」的調查方式把他逼上絕路

李善均的離世讓韓娛圈沉浸在悲痛之中，時隔多日，《PD手冊》透露其實有很多機會可以挽救李善均，指責警方「作秀」式的調查過程令李善均只剩下絕望和恐懼。

《PD手冊》以「70日，已故李善均最後的時間」為題公開了最新一期節目。 節目指出仁川警署接到過李善均希望以非公開的形式前往警方調查的申請，仁川警署表示：「李善均確實通過代理律師申請通過地下停車場以非曝光的形式來警署，但我們也告訴他從地下停車場走並不好，律師也只是回了一句『知道了』。 」

《PD手冊》節目組還就此事採訪了多名業界專家，眾人都指出警方破壞了「疑罪從無」的規定，並且輿論誇張的報導等都存在著較大的問題。

李善均三次毒檢都得到了陰性判定，但警方仍揪著他不放，對此某位現任警察透露：「確實毒檢的測定有一定的局限性，不過（3次都是陰性）還是說明他這段時間沒有吸毒。 」還有專家也稱：「體毛檢測中未查出毒品成分，警察就應該要終止調查才對。 但因為搜查機密被洩露，受到了輿論的關注，（這種情況下）產生了要立刻找到有罪證據的壓迫感，就如同停不下來的火車一般」、「公開傳喚的情況，如果是利用公職地位從事腐敗行為的公職人員的話，從國民知情權的角度來看，有必要審查。 然而對於名人來說，只是滿足了公眾的好奇心，但其實（公眾）並沒有知情權。 」



節目組還邀請了心理學家觀看了李善均前往警方接受調查的影片，心理學家分析：「他使用了『誠實』、『坦率』的詞語，是希望通過客觀、坦誠地陳述來表現自己的真誠態度，然而第3次調查之後，因為一直未能如願使得不安的情緒高漲，比起第一次，第三次顯得更加的生氣。 他第一次發表了自己的意見，也察覺到了對自己不友好的視線。 不管如何誠實坦誠地表達，似乎都不對，這種恐懼是把他逼到了絕望之中的關鍵。 」



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