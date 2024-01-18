IU才公开与BTS防弹少年团V合作的新曲海报就招来不满！LGBT：「Love Wins」对我们有特殊意义，不能用

IU睽违2年多发行新曲，新曲《Love Wins》的宣传海报一公开就引起LGBT团体的不满，到底是怎么一回事？

日前，IU的经纪公司通过官方SNS公开了IU和防弹少年团V面对面坐在圆桌两侧的宣传海报。 令LGBT团体觉得有问题的部份则是《Love Wins》这个歌名，他们认为把LGBT团体游行等活动中使用的口号用於普通异性恋（heterosexual）内容时，原本的意义可能会被削弱。



「Love Wins」是2015年6月26日美国同性恋婚姻正式合法化时LGBT团体使用的的口号，代表真爱不分性别。 2016年，美国佛罗里达州的一家同性恋夜总会里发生枪击事件时，「Love Wins」也被用来支持LGBT群体。 这之后该用语经常出现在各个国家LGBT群体的示威游行中，被视作LGBT的特殊符号。

IU的新曲宣传照公开后，X（旧Twitter）上就引发了无数讨论，有人批判：「在饱受压迫和区别对待的场合中使用特定口号不应该用在歌里」、「如果有想说的话，就请用你们自己的语言」、「异性恋一直都是赢家，为什么要使用『Love Wins』呢」。 同时也有网友认为这番批评太过夸张，早前就有不少歌曲与《Love Wins》同名，却从未引起任何风波，并且「Love Wins」还有爱情能够战胜一切憎恶、怨恨的含义，「男女同框就一定是异性恋吗」、「V有可能穿女装亮相啊」、「你们和那些说『脏辫是受不公待遇的黑人的象徵，其他人种不能辫』的人有什么区别」、「这是圣经里都有的词汇啊，什么时候变成LGBT专用语了？」

相关讨论很快就被搬到了韩网theqoo论坛，韩国网友了解之后也纷纷留言称：「我也是同性恋，但看到歌名觉得没有任何问题啊，反而觉得很好。 如果因为画报里有V就觉得是异性恋的话，这种视线才是偏见吧，爱就是爱」、「同性恋就没有love吗」、「为什么不能用，日语歌里也有吧，LGBT团体为什么不去创造从没有人用过的词呢」、「IU又要爆火了」、「老实说现在这种任何东西都很敏感的时代，我也不是很清楚IU为什么一定要用这个题目」等。

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