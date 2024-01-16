在軍隊裡也是精英！BTS防彈少年團RM＆V新兵基礎訓練結業，兩人都成爲最精銳的訓練兵！

16日，在 SNS 上公開 BTS 防彈少年團 RM 和 V 在新兵基礎訓練結業儀式上，作爲最精銳的訓練兵受到表彰的影片，兩人以英姿颯爽的樣子並排站著。

BTS' RM (Kim Namjoon) and V (Kim Taehyung) at their Military Graduation ceremony today!



RM and V were among the only 6 Elite trainees to graduate today from Nonsan Training Centre, recognized for their exceptional performance during training! https://t.co/JU0vwIL1fp — SK POP (@SKPopCulture) January 16, 2024

RM 也在 IG 上傳和 V 的合照，還公開被選為最精銳的訓練兵的獎狀。照片一公開也立刻引發熱烈討論，網友：「忠誠！！好帥啊！希望今天多吃點好吃的，好好休息」、「兩人緊挨站著的照片怎麼這麼可愛啊」、「本以爲 V 變得威風凜凜，但在哥哥身邊果然很像弟弟」、「好想你們 嗚嗚嗚嗚」、「一定要健康平安」、「辛苦了」等等。



為了與粉絲們約定在2025年以完全體重聚，繼前年12月入伍的 Jin、去年4月入伍的 j-hope、去年9月開始替代役服役的 SUGA 後，剩下的4名成員也在去年12月入伍。RM、V、 Jimin 和柾國在完成基礎軍事訓練後，將以陸軍現役身份服兵役，其中 V 已報名陸軍首都防衛司令部特殊任務隊（SDT）。



15日，BIGHIT MUSIC 通過粉絲社區平台 Weverse 囑咐道：「RM、智旻、V、柾國在去年12月入伍後，即將結束新兵訓練。爲了預防因現場混亂導致的安全事故，希望各位粉絲不要前往現場。」另外，還提到軍隊是普通官兵們一起使用的空間，如果信件、禮物一次性集中到達，不僅很難保管，也可能會有丟失的危險，所以請不要郵寄信件、禮物。



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