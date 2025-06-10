少時回歸！秀英為拍《拜託戒酒吧》破例喝酒，《我奪走了公爵的初夜》徐玄玉澤演度春宵～延續二代團緣分！

近年Kpop界文藝復興，不少二、三代團合體巡演掀起回憶殺，亦有大量演技dol（演技很好的idol）同時回歸影視，說的正是二代女團代表「少女時代」的秀英和徐玄，兩姊妹先後主演的《拜託戒酒吧》和《我奪走了公爵的初夜》，《我奪走了公爵的初夜》將於Viu上架，香港觀眾要緊貼收看！

傳奇女團少女時代成軍十七年，成員們勇於接受不同挑戰，隊長泰妍專注歌藝、孝淵在打碟界享負盛名，「演員Line」成員則有潤娥、秀英、徐玄和Yuri，每位均交出了亮眼的成績單。近日秀英和徐玄先後透過韓劇《拜託戒酒吧》和《我奪走了公爵的初夜》回歸小螢幕，前者題材新鮮引發韓網熱討，後者亦因為二代團夢幻聯動未播先紅！

《拜託戒酒吧》 題材新鮮夠窩心

《拜託戒酒吧》講述酒鬼韓錦宙（崔秀英 飾）意外得知未婚夫婚前劈腿，小三更懷上身孕！為了重整人生，她與渣男分手後回到家鄉，身陷酒精泥淖的她既渴望得到救贖，又迷失於酩酊之間，此時她重遇初戀對象、保健所醫生徐義準（孔明 飾），他以溫暖堅定的態度將她拉出酒精的深淵，兩人火速升溫，成為戒酒乃至人生路上不可或缺的伴侶。《拜託戒酒吧》設定簡單，卻隱藏了不少現實意義，劇中錦宙在義準的扶持之中逐步戒酒，讓觀眾知道唯有真正的支持和堅定的決心，才是走出誘惑和陰霾的燈塔。



《我奪走了公爵的初夜》 二代團夢幻聯動

改編自超高人氣網漫，由徐玄和玉澤演主演的《我奪走了公爵的初夜》講述平凡大學生K（徐玄 飾）是網路小說《暴君的執著自戀》的忠實粉絲，某天她意外穿越到小說裡，更成為了書中不知名的小配角車善冊；正當她打算靜靜的享受貴族生活，沒想到她卻在元宵夜與主角慶成君李樊（玉澤演 飾）共度一夜，他封閉多年的心扉被猛烈敲開，從此小說的戀愛線發生嚴重錯亂，二人也展開了一段跨越時代的愛情故事。



繼少女時代潤娥和2PM俊昊共演劇集後，徐玄與玉澤演也延續了兩團的緣分，兩人在《我奪走了公爵的初夜》上演了穿越時空的愛情，讓不少觀眾感到非常期待！近日徐玄透露自己一直渴望嘗試浪漫喜劇：「在接到邀約之前，我已經在朋友的推薦下看過原作了，能夠主演一部自己喜歡的作品，感覺就像是命中註定一樣。」當被問劇中最難忘的一場戲時，兩人不約而同選擇了「初夜」，由於這場戲對於整部劇來說非常重要，所以導演和演員在拍攝前都有著不少壓力，玉澤演笑言：「我還記得拍攝那場戲時，攝影師說我和徐玄都是前偶像，感覺就像在跳舞一樣，他說我們像蝴蝶一樣輕輕地舞動身體。」《我奪走了公爵的初夜》將於6月11日首播，原作設定為歐洲宮廷風，劇集版則被搬到朝鮮時代，到底這些角色又會碰撞出甚麼反學反應呢？



除了秀英和徐玄推出新作，早前成員Yuri亦義氣客串高收視話題作《協商的技術》，香港觀眾即可透過Viu足本重溫；同時亦可於電視一併收看《拜託戒酒吧》、《勞務師盧武鎮》，以及更多粵語配音劇集，免費盡覽亞洲各地精彩節目。

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