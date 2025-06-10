【影片+多圖】BTS 防彈少年團 RM 和 V 今天一起退伍：「謝謝大家的等待，很快會用帥氣的舞台回報大家！」

增肌成功的 V 捧著花帥氣登場，隊長 RM 再次拿出薩克斯風演奏，慶祝他們的回歸～！！

防彈少年團（BTS）成員 RM 和 V 今天（10日）結束兵役，正式退伍。









RM 和 V 當天分別在江原道的華川與春川舉行了退伍申告儀式。RM 所屬部隊為陸軍第15步兵師軍樂隊，V 則在陸軍第2軍團軍事警察特任隊服役。









RM 和 V 繼 Jin、j-hope 之後退伍。隔天（11日），同期入伍的 Jimin 和 Jung Kook 也將一同退伍。正在替代役服役的 SUGA 預計在本月 21 日解除召集，屆時所有成員將全數退伍。

本月 7 日，防彈少年團所屬經紀公司 BIGHIT MUSIC 表示：「關於 RM、V、Jimin、Jung Kook 的退伍，不會另外舉行官方活動。」並呼籲：「由於場地狹小，擔心因擁擠引發安全事故，懇請粉絲避免前往現場。」

另一方面，為紀念防彈少年團出道日（6月13日），官方將於13日與14日兩天，在京畿道高陽市 KINTEX 第二展覽館第 9～10 展廳舉辦線下活動「2025 BTS FESTA」。

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