名義解散團魂卻從未改變！GFRIEND團聚慶9週年，Sowon「接下來是……」耐人尋味

2015年出道、以清新風格擄獲高人氣的女團GFRIEND，2021年解散讓粉絲Buddy心碎不已，然而就算解散，6成員的團魂卻從未改變，總是傳為佳話。今1月16日是GFRIEND出道9週年紀念日，成員們0時一到紛紛發文慶祝。

▼Sowon所願：「9週年……接下來是……」一席話相當耐人尋味，她的限時動態還PO出了6人喝酒的俯視圖，可以看到只有Yerin睿隣俏皮的抬起頭來，限動配樂是GFRIEND〈Whale of the year〉。



▼Yerin睿隣僅僅寫下「9」，限時動態則寫下「我愛你」。



▼Eunha銀河：「很愛很珍惜。」SinB信飛留言：「Happy 9th Anniversary♥」



▼Yuju裕株：「GFRIEND 9週年（花）」SinB信飛留言：「喔，竟然比金藝源（Umji嚴智）上傳的還要快」Sowon所願：「喔?!?!?!?!?!?!?!? 飛機上的她!!!!!!!」



▼SinB信飛寫下「GFRIEND 9」。



▼Umji嚴智：「♥GFRIEND 9週年♥ 還是很想念……！漂亮的人們……」



隊長Sowon說的「9週年……接下來是……」最耐人尋味，不曉得GFRIEND會不會有更盛大的慶祝活動？和Buddy一起？而Yuju的版面留言最搞笑，因為她人才剛結束美國L.A.（洛杉磯）的粉絲見面會，早前限時動態還發出在在遊樂場面臨雲霄飛車「求救」的畫面，才讓SinB、Sowon訝異她明明就在回國路上，竟然準時發了文，甚至比Umji快速。



Sowon稍早限時動態再更新，透露把一面GFRIEND演唱會的旗幟架在了駕駛座和後座之間，似乎用來保護隱私，這也讓Buddy們看見她們6人無論是公開演出還是生活，處處都有GFRIEND的痕跡。



最後再回顧GFRIEND名曲吧！Buddy們不要忘記Yerin說過的，‎「GFRIEND總有一天會在舞台再見的」。

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