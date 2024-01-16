《大指揮家》李茂生：「能與前輩李英愛演出愛情戲碼相當榮幸」大讚李英愛對後輩體貼照顧

演員李茂生在剛播畢的電視劇《大指揮家》中演出對李英愛始終專情的理事長劉正宰，在李英愛遭遇所有衝擊時，第一時間找到她，也不過問任何細節，總是默默守候支持著她。李茂生對於能與李英愛合作演出愛情戲碼，也表示感到相當榮幸。

電視劇《大指揮家》描述女性天才指揮家車世音（李英愛飾），人前不可一世的風光，人後卻隱瞞著自己的家族史以及婚姻秘密，全劇充滿懸疑氣氛。演員李茂生在劇中飾演一位浪漫又專情的財團會長，自始至終眼中只有李英愛，除了財力雄厚，守護自己心愛女人的霸氣更讓觀眾們喜愛。



李茂生說演出這一角色沒有多加思索，車世音熱愛著音樂，而劉正宰就是愛著那個愛音樂的車世音，因為李茂生以這樣的想法為基礎投入這個角色，最後也相當得心應手的演出。劇中的角色劉正宰也因為如同20多歲那時的純粹想法，而對車世音的感情不加修飾，再度與初戀車世音重逢，他只希望不要再因為任何原因而失去她。李茂生說自己私下也很擅長等待，是不是與角色不謀而合？自己應該也屬於純愛派？



李茂生沒想過與李英愛演出愛情戲碼能夠獲得觀眾們的支持，而能夠與大前輩合作，李茂生感到相當榮幸，也提到了李英愛在現場不用特別說什麼，只要待在旁邊就已經對他很有幫助，而李英愛甚至連吃的東西都很照顧後輩，於是讓李茂生覺得這樣的關懷無人能及，非常感動，也向前輩致上感謝。



李茂生也提到在現場李英愛相當努力讓自己更像音樂家，除了1年前就開始接受指揮訓練外，在現場一有時間也立刻練習指揮以及小提琴，雖然李茂生說很想要幫點什麼忙，但唯一能做的卻只是在一旁看著而已。這部作品對李英愛來說花了很多時間來準備，想必意義也相當重大。



曾演出《夫婦的世界》《寧靜海》《三十九》《Cleaning Up》等作品的李茂生，在電視劇《大指揮家》飾演李英愛的追求者，而大螢幕作品也相當多，在最近上映的《露梁：死亡之海》也有演出，大家可以繼續留意他日後的新作品。

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