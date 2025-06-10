BTS V & 宋江合體拍人生四格，網上反應超熱烈：「這顏值總和太瘋狂了」、「V人脈真的好廣」

BTS 防彈少年團 V，非比尋常的人脈…與《分手的決心》朴贊郁導演喝紅酒、與《Sweet Home》宋江健身拍下認證，他簡單的與粉絲們分享的日常，卻在網上引發熱烈討論。

BTS 成員 V 在退伍前一天（9日）公開了自己的近況，照片中 V 與電影導演朴贊郁在某餐廳相對而坐，面前擺著紅酒，兩人正交談中。V 平時便展現出對電影與藝術的濃厚興趣，因此他與大導演朴贊郁的會面吸引了粉絲目光。



另一則貼文中，則公開了 V 與正在服兵役的演員宋江一起在健身房運動的模樣。兩人還拍下鏡子自拍與人生四格拍貼，展現了親暱友好的氛圍。V在貼文中以簡短的「辛苦啦」一語，並標註宋江帳號，表達兩人的友情。網友留言：「好暈好暈」、「這顏值總和太瘋狂了」、「他們穿著軍服的模樣，真的太帥了」、「這兩張臉根本就是國家寶藏」、「V人脈真的好廣啊～好厲害！」宋江預計於今年10月退伍。





【影片+多圖】BTS 防彈少年團 RM 和 V 今天（10日）一起退伍：「謝謝大家的等待，很快會用帥氣的舞台回報大家！」宣佈結束了國防義務。

至此，繼Jin與j-hope之後，RM與V也完成兵役，目前共有四名成員退伍。接著於明天（11日），Jimin與Jung Kook也將一同結束陸軍現役服役並退伍。

此外，目前以社會服務要員身份進行替代役的SUGA，預計於本月21日解除召集。隨著BTS全體成員陸續完成兵役，粉絲也將有機會見到完整體的活動回歸。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞