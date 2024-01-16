在军队里也是精英！BTS防弹少年团RM＆V新兵基础训练结业，两人都成爲最精锐的训练兵！

16日，在 SNS 上公开 BTS 防弹少年团 RM 和 V 在新兵基础训练结业仪式上，作爲最精锐的训练兵受到表彰的影片，两人以英姿飒爽的样子并排站著。

BTS' RM (Kim Namjoon) and V (Kim Taehyung) at their Military Graduation ceremony today!



RM and V were among the only 6 Elite trainees to graduate today from Nonsan Training Centre, recognized for their exceptional performance during training! https://t.co/JU0vwIL1fp — SK POP (@SKPopCulture) January 16, 2024

RM 也在 IG 上传和 V 的合照，还公开被选为最精锐的训练兵的奖状。照片一公开也立刻引发热烈讨论，网友：「忠诚！！好帅啊！希望今天多吃点好吃的，好好休息」、「两人紧挨站著的照片怎么这么可爱啊」、「本以爲 V 变得威风凛凛，但在哥哥身边果然很像弟弟」、「好想你们 呜呜呜呜」、「一定要健康平安」、「辛苦了」等等。



为了与粉丝们约定在2025年以完全体重聚，继前年12月入伍的 Jin、去年4月入伍的 j-hope、去年9月开始替代役服役的 SUGA 后，剩下的4名成员也在去年12月入伍。RM、V、 Jimin 和柾国在完成基础军事训练后，将以陆军现役身份服兵役，其中 V 已报名陆军首都防卫司令部特殊任务队（SDT）。



15日，BIGHIT MUSIC 通过粉丝社区平台 Weverse 嘱咐道：「RM、智旻、V、柾国在去年12月入伍后，即将结束新兵训练。爲了预防因现场混乱导致的安全事故，希望各位粉丝不要前往现场。」另外，还提到军队是普通官兵们一起使用的空间，如果信件、礼物一次性集中到达，不仅很难保管，也可能会有丢失的危险，所以请不要邮寄信件、礼物。



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