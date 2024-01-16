名义解散团魂却从未改变！GFRIEND团聚庆9周年，Sowon「接下来是……」耐人寻味

2015年出道、以清新风格掳获高人气的女团GFRIEND，2021年解散让粉丝Buddy心碎不已，然而就算解散，6成员的团魂却从未改变，总是传为佳话。今1月16日是GFRIEND出道9周年纪念日，成员们0时一到纷纷发文庆祝。

▼Sowon所愿：「9周年……接下来是……」一席话相当耐人寻味，她的限时动态还PO出了6人喝酒的俯视图，可以看到只有Yerin睿隣俏皮的抬起头来，限动配乐是GFRIEND〈Whale of the year〉。



▼Yerin睿隣仅仅写下「9」，限时动态则写下「我爱你」。



▼Eunha银河：「很爱很珍惜。」SinB信飞留言：「Happy 9th Anniversary♥」



▼Yuju裕株：「GFRIEND 9周年（花）」SinB信飞留言：「喔，竟然比金艺源（Umji严智）上传的还要快」Sowon所愿：「喔?!?!?!?!?!?!?!? 飞机上的她!!!!!!!」



▼SinB信飞写下「GFRIEND 9」。



▼Umji严智：「♥GFRIEND 9周年♥ 还是很想念……！漂亮的人们……」



队长Sowon说的「9周年……接下来是……」最耐人寻味，不晓得GFRIEND会不会有更盛大的庆祝活动？和Buddy一起？而Yuju的版面留言最搞笑，因为她人才刚结束美国L.A.（洛杉矶）的粉丝见面会，早前限时动态还发出在在游乐场面临云霄飞车「求救」的画面，才让SinB、Sowon讶异她明明就在回国路上，竟然准时发了文，甚至比Umji快速。



Sowon稍早限时动态再更新，透露把一面GFRIEND演唱会的旗帜架在了驾驶座和后座之间，似乎用来保护隐私，这也让Buddy们看见她们6人无论是公开演出还是生活，处处都有GFRIEND的痕迹。



最后再回顾GFRIEND名曲吧！Buddy们不要忘记Yerin说过的，‎「GFRIEND总有一天会在舞台再见的」。

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