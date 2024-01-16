《NANA TOUR》SEVENTEEN 圓佑＆DK 挑戰「寂靜中的吶喊」，直接變成遊戲黑洞 XD

15日播出的《NANA TOUR with SEVENTEEN》公開 SEVENTEEN 在義大利迎來第二天的故事。他們不僅享受自由時間，還享受「導遊」羅PD準備的旅遊和娛樂活動。

熟悉團體生活的 SEVENTEEN 成員們的樣子也備受關注，在三明治店將麵包統一爲人氣菜單、喝咖啡吃冰淇淋都會統一點一樣的，在君士坦丁凱旋門前拍攝團體照時，也走速戰速決路線。晚餐時也展現眾不同的團隊合作，有人負責料理的，其他人則會自己找工作做，處理桌上的垃圾、跑腿、擺盤、誇獎大家（？）等。



吃完晚餐後，羅PD準備娛樂活動，還公開第二天的自選行程，包含的熱氣球之旅、佛羅倫斯城市之旅、葡萄酒莊之旅。在「寂靜中的吶喊」遊戲獲勝的人，就可以先進行選擇！

The 8 和勝寛在10題中猜對5題，「遊戲黑洞」圓佑和 DK 的目標是只要答對2題就好，負責說明的圓佑一直露出疑惑的表情「哦？哦？」，他甚至還跟著 DK 猜題，引發所有人大爆笑！而淨漢和珉奎以清楚的發音和口型，答對7題；Vernon 和 Joshua 雖然中間一度溝通不太順利，Joshua 狂猜各種答案，Vernon 還叫他安靜一點，最後兩人也答對6題。（結束後兩人還在複習剛剛的題目，Vernon：成員們～我媽媽最喜歡嫩豆腐湯，知道了吧？ XD）



下集預告中的 Woozi 和 Dino＆Jun 和 Hoshi 也超有趣！Hoshi 一直聽不懂讓 Jun 氣到大喊，Woozi：「你穿的 T-Shirt！你的名字，那個用韓文說！」 Dino：「用韓文說？ Dino（大喊）！」究竟會是哪一組答對最多題呢？此外還公開另一個遊戲「你現在在做什麼？」預告，成員們到底收到什麼任務呢？讓夜晚變得這麼瘋狂～期待本週播出！



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