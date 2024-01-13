《死期將至》金材昱遭老友金志勛「殘忍分段」，感想竟超級出戲！自曝是極易瘦體質、拍戲前必吃泡麵

《死期將至》主演徐仁國近日更新YT頻道，邀來劇中兩位「反派」金志勛和金材昱一起聊天，原來兩人是相識10年的老友，曾同時服兵役、住同間宿舍，過於熟悉的人吐槽起來毫不留情XD

TVING劇集《死期將至》不久前公開完結篇，短短8集的故事扎實又有深度，讓不少觀眾大呼過癮。 金志勛在劇中飾演終極反派「朴泰宇」，與金材昱飾演的藝術家「鄭揆哲」有段驚心動魄的對手戲。





徐仁國問金材昱如何保持頹廢性感的清瘦身材，金材昱有些不好意思地說天生不容易長胖，反而稍不留意就變得過於消瘦。 所以其他人拍戲前夜都辛苦地禁水禁鹽，金材昱反而要吃泡麵才比較上鏡。



金志勛熱愛運動，曾花費一年時間做到有「街頭健身靜態神技」之稱的前水平（front lever）動作。 金材昱透露劇中有一場戲是他把金志勛推入密室，過程中竟導致金材昱大拇指折斷，令他驚呼：「這位哥的身體是石頭嗎？」金志勛立即吐槽回去：「是你太病弱了啦！」XD



*以下涉及《死期將至》第二部份關鍵內容！



劇中金志勛把金材昱綁在手術台上用電鋸施虐，感歎那時的金材昱「病弱美爆棚」XD觀眾看到這一段應該都膽戰心驚，但拍戲時金材昱其實在專心欣賞志勛哥的演技：「切完之後，哥雙手濺滿鮮血，點燃一根煙開始講臺詞。 雖然我認識哥10年了，還是忍不住感歎真tm帥啊。 」



金材昱：「當時我從這個角度看著他，滿腦子都是這想法。 」



此外，三人都對編劇兼導演河炳勛對網漫原著的改編讚不絕口，包括新增「朴泰宇」這一角色、將較為溫和的結局變為情感重擊等等。



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