才有好消息回歸，合約同時也要到期了！Apink會三次續約嗎？回顧第一次續約情景還是好感動！

IST娛樂昨（22）日才宣布旗下招牌女團Apink 4月回歸，不過今（23）日馬上就有媒體透露當月Apink的合約也要到期了。

根據今日‎《Spotv News》報導‎，Apink與所屬公司IST娛樂的專屬合約將在4月到期。雖然‎Apink已安排4月回歸出新專輯，還有亞洲巡迴演唱會台北站、首爾站的演出，但會不會和IST娛樂續約還是未知數。

Apink 2011年出道，2017年與公司第一次續約，2021年除了時任成員的孫娜恩之外全員續約，出道12年的她們會不會進行第3次續約，備受關注。



而回顧Apink的第一次續約，可能連不是粉絲的人都會被感動。2017年，Apink就在‎上廣播節目《2點逃出cultwoshow》透露已全員續約，本來大家都還在煩惱，但被隊上大姐兼隊長的初瓏感動，初瓏誠摯的對成員們說：「相信我，我們一起續約吧！」

隔年初瓏與恩地上電視節目《人生酒館》，初瓏坦承曾經一直對成員們強調「我們是Apink」讓成員們很累，透過不斷溝通後比較能為彼此著想，但自己也忘記要多為自己想。恩地明白初瓏攬了多少責任、受了多少壓力，續約的功勞相當大：「所以我們前陣子續約了，希望能長久走下去。」



2019年Apink作客《TMI NEWS》，主持人全炫茂再提到初瓏當時的話，南珠說了一句：「出道以來我一直認為，如果不是我們隊長姐姐就失敗了。」成員們各個眼眶紅，場面瞬間變淚海。初瓏坦言雖然要大家相信她，但她也會擔心未來是否會成功，很感激幸好成員們也喜歡當Apink的一份子。



不曉得究竟會不會續約，但可以知道的是，大家都還想看到「Apink」在舞台上閃閃發亮啊～！



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