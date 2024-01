《第38屆金唱片獎》得獎名單！「專輯大賞」SEVENTEEN＆「音源大賞」NewJeans，BTS柾國軍白期也獲得雙冠王

《第38屆金唱片獎》(38th Golden Disc Awards)6日在印度雅加達舉辦,由成始璄和車銀優擔任主持人。

專輯大賞:SEVENTEEN《FML》



音源大賞:NewJeans〈Ditto〉



專輯部門本賞:



Aespa《My World》

Enhypen《Dark Blood》

IVE 《 I've Mine》

Jungkook(柾國)《 Golden》

LE SSERAFIM《Unforgiven》

NCT Dream《ISTJ》

SEVENTEEN《FML》

Stray Kids 《5-Star》

TOMORROW X TOGETHER 《The Name Chapter: Freefall》

ZEROBASEONE《Youth in the Shade》



音源部門本賞:



(G)I-dle〈Queencard〉

BSS(夫碩順)〈Fighting(Feat.李泳知)〉

IVE〈I Am〉

Jisoo 〈Flower〉

Jungkook(柾國) 〈Seven(Feat.Latto)〉

LE SSERAFIM 〈Unforgiven(Feat.Nile Rodgers〉)

NewJeans 〈Ditto〉

朴宰正 〈Let's Say Goodbye〉

SEVENTEEN〈Super(孫悟空)〉

年度新人獎:ZEROBASEONE、FIFTY FIFTY

最佳製作人獎:閔熙珍

Next Generation:BOYNEXTDOOR

Indonesia Fans Choice Award:TOMORROW X TOGETHER

Popular Artist:Jisoo、林英雄

Global K-pop Artist:Stray Kids

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞