《第38屆金唱片獎》得獎名單！「專輯大賞」SEVENTEEN＆「音源大賞」NewJeans，BTS柾國軍白期也獲得雙冠王

《第38屆金唱片獎》（38th Golden Disc Awards）6日在印度雅加達舉辦，由成始璄和車銀優擔任主持人。
專輯部門本賞：
Aespa《My World》
Enhypen《Dark Blood》
IVE 《 I've Mine》
Jungkook（柾國）《 Golden》
LE SSERAFIM《Unforgiven》
NCT Dream《ISTJ》
SEVENTEEN《FML》
Stray Kids 《5-Star》
TOMORROW X TOGETHER 《The Name Chapter: Freefall》
ZEROBASEONE《Youth in the Shade》
音源部門本賞：
(G)I-dle〈Queencard〉
BSS（夫碩順）〈Fighting（Feat.李泳知）〉
IVE〈I Am〉
Jisoo 〈Flower〉
Jungkook（柾國） 〈Seven（Feat.Latto）〉
LE SSERAFIM 〈Unforgiven（Feat.Nile Rodgers〉）
NewJeans 〈Ditto〉
朴宰正 〈Let's Say Goodbye〉
SEVENTEEN〈Super（孫悟空）〉
年度新人獎：ZEROBASEONE、FIFTY FIFTY
最佳製作人獎：閔熙珍
Next Generation：BOYNEXTDOOR
Indonesia Fans Choice Award：TOMORROW X TOGETHER
Popular Artist：Jisoo、林英雄
Global K-pop Artist：Stray Kids
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