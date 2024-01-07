「清潔狂」Brain作客《在朋友》，竟爆料地毯滴到徐章焄汗就丟了、劉在錫曾有腳臭XD

金在中主持的YouTube節目《在朋友》迎來第二季，首位客人是演藝圈著名的「清潔狂」Brain（Fly to the Sky成員），和金在中相識逾20年。Brain作客聊了和金在中的過往回憶，不免也聊聊自己多愛清潔、彼此最受不了什麼衛生上的問題。

Brain說清掃對他來說其實是療癒的事情，在Covid-19期間回國隔離14天，他一點都不憂鬱，反而過得很充實很愉快。他也聊到某次徐章焄來他家，吃了辣的食物後汗滴到地毯，他就把地毯丟了，金在中聽了很訝異，他才補充說明本來就考慮要丟掉地毯，而在徐章焄的汗一滴一滴落下成了他丟掉的決定性要素。



除了徐章焄，Brain還聊到BBGIRLS侑廷，勉強選出她可能是自己主持《清潔狂Brain》以來，家裡最不髒的藝人，畢竟他只幫忙清過她的車XD，最恐怖可能是柔道選手曹準好、曹準衒兄弟。Brain毫不留情向金在中抱怨，金在中也很有共鳴，共鳴到開始關心現場工作人員的整潔XDD。



▼《清潔狂Brain》侑廷和柔道曹氏兄弟分別出演的EP.2、EP.4，EP.4正是Brain近期很夯的Meme「That’s nasty!」出處啊！



（「That’s nasty!」太噁心了）



出道以來有沒有遇到味道特別令人深刻的藝人？Brain竟然提到「國民MC」劉在錫，爆料過去上節目《同居同落》的時候，坐在劉在錫旁邊聞到了他的腳臭，心裡便默默祈求劉在錫不要來他家XDDD，不過那是很久以前的事了（編按：超過20年前了，《同居同落》是2000到2002年所播出）。



節目最後Brain和金在中不忘向觀眾呼籲有口臭要刷牙，不然就去看醫師，整擊話題一大半圍繞在清潔汗味道，相當搞笑啊～！

▼《在朋友》完整影片



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