SEVENTEEN BSS夫碩順〈Fighting〉舞台！這次沒有李泳知...Dino以「鐵人大叔」出場，現場氣氛超火熱！

《第38屆金唱片獎》（38th Golden Disc Awards）6日在印度雅加達舉行，眾多藝人也帶來精彩的表演。

頒獎典禮的第一部結尾中，BSS（夫碩順）變身爲啦啦隊，表演充滿愉快能量的〈Fighting〉。這次的 Feat. 由忙內 Dino 演唱，他更以在自製團綜《GOING SEVENTEEN》中出現過的副角色「鐵人大叔（피철인）」登場。



Dino 的 Rap 歌詞也引發熱烈討論，歌詞唱到「說實話我知道你已經很累了，但生活就是這樣啊！沒什麼事能如願以償，煩惱這個對不對的時候也要注意健康。你已經很棒了，青春就在此時此刻，吵吵鬧鬧又煩人的評價，不如讓自己的人生變得更帥氣！帶著情和愛再加油，因為我們的一天不是作業而是慶典。」散發出「愛的眼神」展現充滿力量的 Rap，引起熱烈反響，SEVENTEEN 成員們也在台下熱情的應援 XD



舞台一公開，也在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友：「出音源吧！夫碩順天氣這麼熱還穿著啦啦隊服帶來令人興奮的編曲，真是太棒了」、「夫碩順的每個舞台都是傳奇啊」、「因爲是好評才來看的，真是太好了」、「我是鐵人大叔的粉絲」、「啊～那個愛的眼神太可愛」、「Dino是Rap天才，漫遊Rap也被迷住」、「哇，撕裂舞台了...」、「SEVENTEEN和夫碩順真的很擅長舞臺...多表演吧」等等。

另外，SEVENTEEN 也表演〈Super（孫悟空）〉、〈Ima-Evenif the world ends tomorrow-〉、〈音樂之神〉三首歌作為《第38屆金唱片獎》壓軸表演。這也是他們首次公開日文歌〈Ima-Evenif the world ends tomorrow-〉的韓文版。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞