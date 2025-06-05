NewJeans解約案第二次辯論依舊拒絕和解：「信任破裂、無法回頭」

今日上午，首爾中央地方法院針對ADOR向NewJeans五名成員提起的「確認專屬合約有效性訴訟」召開了第二次辯論，NewJeans成員由律師代為出庭，堅持拒絕和解。

今年3月第一次辯論時，ADOR曾表示希望和解，但NewJeans代理律師稱當時被告人的心理狀態不宜討論和解。今日法院再次詢問雙方是否有意和解，並對NewJeans方面表示：「上次說不願和解，我們覺得十分可惜，站在裁判部立場建議和解。」但NewJeans代理律師仍舊堅持：「雙方信任關係已破裂，越過了無法回頭的河流。 雖然還需與當事人討論，但和解恐怕並不容易。」

ADOR則堅持法院先對本案和假處分申請作出判決，之後再討論和解就會容易很多。



此前，ADOR向法院提交了證據與陳述書，主張在更換代表後依然盡力確保NewJeans活動不受影響，並在前代表閔熙珍辭職後仍持續提供管理支持。對此，NewJeans方面反駁稱ADOR提供的相關證據非常薄弱，並強調：「管理義務並不是只列出可替代的製作人名單就可以交差，那種事誰都可以做，但我們簽訂專屬合約並不是為了獲得這樣的待遇。」

此外，ADOR還向法院申請調取目前在首爾西部地方法院進行中的 Source Music（LE SSERAFIM 所屬公司）與閔熙珍之間的損害賠償訴訟資料。 Source Music認為閔熙珍在與HYBE發生衝突過程中，針對該公司所發表的一系列主張並非事實，因而提起訴訟。對此，NewJeans方面主張部份證據屬於非法取得，已向西部法院請求不予採納。 而ADOR則反駁稱，電腦本來就是公司財產，檔案也都經過當事人同意，不能視為非法取得。

本次調停最終破裂，法院將於下月24日進行追加辯論，繼續聽取雙方主張。



NewJeans vs ADOR解約糾紛目前進度整理

NewJeans去年11月主張ADOR違反專屬合約，故合約已終止，並開始展開獨立活動。 ADOR則主張合約仍然有效，並向法院提起確認專屬合約有效性的訴訟，同時申請假處分，要求禁止成員獨立展開活動。

法院於今年3月針對假處分申請作出裁定，認為無法證明ADOR違反專屬合約中的重大義務，也未能證明雙方信任關係已徹底崩潰至無法修復的程度，因而支持 ADOR 的立場。 NewJeans成員不服假處分裁定，提出異議但遭駁回，隨後提出即時抗告，目前正在等待高等法院的判決。

此外，法院於上月29日也裁定，若NewJeans未經ADOR事前同意進行獨立活動，則每名成員每次違規行為須向ADOR支付10億韓元作為間接強制金。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞