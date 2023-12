今日(29日)tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》方面表示:「尹尚、RIIZE Anton 父子完成《劉QUIZ ON THE BLOCK》家族特輯的錄製。」

之前 Anton 和尹尚父子確定在《2023 MBC歌謠大祭典》帶來特別舞台,引發熱烈討論。接著父子倆還將一起出演綜藝,讓粉絲們都相當期待,而這集節目預計在1月中旬播出,tvN 方面還透露 RIIZE 也會驚喜出演。



代表韓國的歌手兼作曲家尹尚(本名:李潤相)和演員沈惠珍的兒子李燦榮,以 Anton 的藝名出道。繼爸爸之後以歌手身份活動的 Anton ,他們會在節目中傳達的什麼樣的故事,更加令人好奇。



另外,Anton 所屬的 RIIZE 是SM娛樂的新男團,今年9月4日發行首張單曲專輯《Get A Guitar》在歌謠界出道,目前作爲第五代偶像活躍著。日前已經確定他們將在1月5日回歸,這次的新歌會展現什麼樣的風格,備受關注。



