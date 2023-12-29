李善均今日出殯！多位圈中好友送行，妻子田慧振掩面痛哭、兒子返韓捧遺照陪伴左右

演員李善均的出殯儀式於今日中午在首爾大醫院舉行，家人和多位業內同僚均來到現場送行，妻子田慧振擔任喪主，兩個在外留學的兒子也趕回來陪父親最後一程。

李善均今年10月被爆捲入吸毒及不倫事件，公眾形象遭到毀滅性打擊。 接受調查2個月後，於12月27日被發現去世於自家車內，享年48歲。 當時警方接到舉報稱李善均留下疑似遺書的字條後離開家裡，發現李善均時已失去生命跡象。 生前所有毒品檢測結果均為陰性。



出殯儀式上，讀中學的大兒子手捧李善均遺照，二兒子與母親手拉手緊隨其後，田慧振痛苦流淚不止。 李善均遺體將送往水原市火葬場火葬，骨灰安葬於京畿道廣州市的三星Elysium公墓。









多位曾與李善均合作的演員到場送別。 因共同主演《非常警探》成為摯友的趙震雄、《妻人太甚》柳承龍、《黃金時刻》李星民也淚流不止。 曾合作《王者製造》的薛景求、《料理絕配Pasta》孔曉振、《咖啡王子1號店》金東旭，以及柳海真、朴星雄、柳秀榮等均趕來做最後送行。







此外，多位圈中友人在葬禮期間來到靈堂哀悼，包括曾合作《寄生上流》的奉俊昊導演、李茂生、朴素淡，朴讚鬱導演、李滄東導演、IU、鄭有美、河正宇、曹政絀、柳俊烈、全道嬿、申東燁、金喜善、劉東根、車太鉉、李光洙、鄭麗媛、文瑾瑩、吳娜拉，還有原本計劃與李善均合作新片《無路可逃》的許光漢。 李善均在海外留學的兩個兒子與葬禮第二天趕到靈堂，圈內好友鄭雨盛、孔劉、朱智勳、柳海真、金武烈、金盛吳和金義聖等與遺屬們一起守靈至深夜。



李善均1999年出道後很長時間默默無名，直到2007年憑《白色巨塔》崔道英一角獲得關註，緊接著在《咖啡忘字一號店》飾演暖男崔漢成給大眾留下深刻印象。 2018年與IU主演《我的大叔》被很多人封為「人生電視劇」，2019年憑《寄生上流》斬獲奧斯卡獎多個國際獎項，今年也有亮部新作《眠》《Silence》獲得坎城影展邀請，演藝事業迎來另一個高峰。 2009年與交往7年的初戀女友田慧振成婚，育有兩個兒子。



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