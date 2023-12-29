因舉行年末頒獎典禮！《烈女朴氏契約結婚傳》＆《與惡魔有約》本週都停播，期待兩對CP都能在典禮上合體！

這週因為三大台都有年末頒獎典禮，熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》＆《與惡魔有約》本週都暫停播出。

由李世榮、裴仁爀主演的《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮王朝時代的大齡女子在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男子，並簽下契約婚姻書的奇幻愛情故事。該劇目前已經播至第10集，而這部總共只有12集，相信有不少觀眾都在等大結局吧？只能再等一週才能看到了～



由金裕貞、宋江主演的《與惡魔有約》講述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人間的「異種」同居羅曼史。目前也是播到第10集，劇情已經到進展到後半段，期待這對高顏值CP的後續發展。製作組更為觀眾們送上特別禮物，公開超多花絮照片，從照片就能看出兩人的「無法超越』的化學反應呀！



而《2023 SBS演技大賞》於今晚（29日）舉行，金裕貞將擔任典禮主持人，此前還傳出宋江因為行程問題確定不出席，不過..SBS方面回應：「正在調整日程。」表達謹慎的立場，但28日據韓媒 Starnews 報導宋江不會出席。希望...還是會驚喜出場，觀眾們都想看他們一起領最佳CP獎耶！



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