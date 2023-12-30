The Boyz準備的舞台原來是這樣啊！電視機前的粉絲完全沒看到，攝影師失誤全錯過

2023SBS歌謠大戰問題不斷，這次被罵的是攝影師。

SBS歌謠大戰在25日當天舉辦，邀請了東方神起、SHINee、NCT、IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、（G）I-DLE、TXT、RIIZE、asepa等25組偶像團出演，陣容十分豪華。 但歌謠大戰從入場開始就問題頻出，先是檢票時發現大量假票；接著‎紅毯上有男粉沖向aespa Winter，幸好保鏢眼疾手快制止了對方；演出途中NCT成員Ten又跌下了升降台；Stray Kids表演時放的是NewJeans的歌，可以說是狀況百出。



가요대전 미쳤나

스키즈 노래에 뉴진스 뿌리기 개웃기네 진짜

일똑바로 안하지 또 ｡｡｡ pic.twitter.com/YVGCh0aUny — 챠♡ (@chyaverse_) December 25, 2023

之後又有網友放出了The Boyz演出時的錄影，吐槽攝影師不負責任。 柱延化身為身手靈敏的間諜，先是側手翻，接著又是下腰過警戒線，最後帥氣地拎起行李箱，整套動作行雲流水，一氣呵成，一看就是準備了很久。 可是這一幕電視上卻沒能被播出，攝影師在關鍵時刻將鏡頭轉向了觀眾，鏡頭下還是十分模糊的畫面，一看就知道是攝影師的失誤，白白錯過了柱延的精彩演出。 網友們能看到柱延的表演全靠在場粉絲的錄製。



（現場粉絲拍到的場景）

여기서 욕이 절로 나옴

카메라 누가 이렇게 잡으래 씨x pic.twitter.com/KdDVDws15c — 선 (@115kitten) December 25, 2023

（攝影師拍攝的場景）

歌謠大戰結束後，不少網友湧入論壇吐槽，紛紛表示：「這屆歌謠大戰太垃圾了」、「攝影師寫檢查吧，別想著拿錢了，作為專業人士怎麼能出這種錯誤，浪費了The Boyz的心血」、「當時看到直接想罵髒話」、「鏡頭要對準舞台上的歌手啊」、「好難過，但是柱延，你做的真的很棒」、 「當時是為了轉鏡頭吧，可是你也不能聚焦在觀眾身上啊，一般情況下都是拍臉，轉鏡頭也不是這麼轉的」等。

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