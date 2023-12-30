韓劇《與惡魔有約》在SBS演技大賞上奪下最佳CP共五項獎座！金裕貞：我會把獎交給宋江的～

最近宋江和金裕貞這對CP討論度真的太高啦～，恭喜兩位！！！

昨晚【2023 SBS演技大賞】完美落幕，on 檔中的 SBS X Netflix 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》也成功拿下了五個獎座，女主角金裕貞則與大前輩申東燁搭檔主持，非常順利的結束了這個重責大任。



劇中金裕貞身邊的得力秘書姐姐徐正妍拿下了迷你劇喜劇類型的「最佳女配角獎」，而喜感滿分的野狗派二把手鄭順元也拿下了迷你劇喜劇類型的「最佳男配角獎」。



在年度CP（情侶）事前投票時，以第一名擁有大幅領先票數的金裕貞和宋江，也成功在當晚拿下「最佳CP獎」。金裕貞上台感謝了所有同僚、工作人員以及支持他們的觀眾朋友們，很遺憾宋江因繁忙行程無法出席當晚的活動，最後金裕貞表示：「我會把獎好好傳遞給宋江的～，祝大家新年快樂！謝謝大家。」



之後，兩位主角也分別拿下了優秀的獎項。

▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇）：《與惡魔有約》宋江



▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇）：《與惡魔有約》金裕貞



金裕貞領獎後也受到感觸，熱淚盈眶地說著感言：「感謝大家，今年是我演戲的第20年。」、「剛剛東燁前輩問我，我才意識到一些事情，事實上這一路走來有多辛苦，我並不自知，但是一直有人詢問，還有認出我的這麼多人，我才能回頭看看過去，今後我也不會丟掉夢想，長長久久地演戲，我也會努力成為一個健康的人。」



延伸閱讀：【2023 SBS演技大賞】完整得獎名單：雙大賞《模範計程車2》李帝勳《惡鬼》金泰梨《與惡魔有約》金裕貞&宋江奪最佳CP

此外，《與惡魔有約》目前也在韓網上蟬聯了三週電視劇話題榜的冠軍，並於 Netflix 上拿下了全球排名第二的好成績，展現了強大的影響力，套一句網友的話：「現在有很多人希望他們倆原地結婚。」就知道CP粉有多麼多了～！再次恭喜他們拿下了「最佳CP獎」。



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