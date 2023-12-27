2023 SBS歌謠大戰紅毯上保鑣英雄救美！飛身保護aespa Winter，一個動作就壓制住了衝上前的男粉

這才是保鑣該做的事情！

前段時間男團BOYNEXTDOOR壯漢保鏢粗暴對待粉絲的事情曝光後，遭到全網討伐，也引起了網友們對保鏢職責的討論。 而耶誕節當日舉辦的「2023 SBS歌謠大戰」上出現了保鏢飛身保護女藝人的一幕，被網友們當作典範，紛紛表示「這才是保鏢該做的事情」。

歌謠大戰的紅毯上，女團aespa成員Winter正走過人群，微笑著擺手和粉絲們打招呼。 此時只見一名男粉絲拿著相機從人群中跑向警戒線想要和Winter接觸，就在男粉絲衝出去的那一瞬間，另一個身影飛身而過，男保鏢迅速撲倒男粉絲，將他按在了地上，保護了Winter的安全。 聽到聲音的Winter也回頭觀望，吃驚地定在原地楞了幾秒。



相關場景火速在網路上傳播開來，網友們也大讚男保鏢機警，稱：「感覺男粉是想近距離拍照，但這樣也很嚇人，幸好保鏢反應快」、「保鏢就要這樣，事情都發生在一瞬間，肯定要迅速處理」、「這保鏢太讓人有安全感了」、「反應迅速，處理得當」、「 明明有警戒線，為什麼總有人想要靠上去」等。

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