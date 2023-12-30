The Boyz准备的舞台原来是这样啊！电视机前的粉丝完全没看到，摄影师失误全错过

2023SBS歌谣大战问题不断，这次被骂的是摄影师。

SBS歌谣大战在25日当天举办，邀请了东方神起、SHINee、NCT、IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、（G）I-DLE、TXT、RIIZE、asepa等25组偶像团出演，阵容十分豪华。 但歌谣大战从入场开始就问题频出，先是检票时发现大量假票；接著‎红毯上有男粉冲向aespa Winter，幸好保镖眼疾手快制止了对方；演出途中NCT成员Ten又跌下了升降台；Stray Kids表演时放的是NewJeans的歌，可以说是状况百出。



가요대전 미쳤나

스키즈 노래에 뉴진스 뿌리기 개웃기네 진짜

일똑바로 안하지 또 ｡｡｡ pic.twitter.com/YVGCh0aUny — 챠♡ (@chyaverse_) December 25, 2023

之后又有网友放出了The Boyz演出时的录影，吐槽摄影师不负责任。 柱延化身为身手灵敏的间谍，先是侧手翻，接著又是下腰过警戒线，最后帅气地拎起行李箱，整套动作行云流水，一气呵成，一看就是准备了很久。 可是这一幕电视上却没能被播出，摄影师在关键时刻将镜头转向了观众，镜头下还是十分模糊的画面，一看就知道是摄影师的失误，白白错过了柱延的精彩演出。 网友们能看到柱延的表演全靠在场粉丝的录制。



（现场粉丝拍到的场景）

여기서 욕이 절로 나옴

카메라 누가 이렇게 잡으래 씨x pic.twitter.com/KdDVDws15c — 선 (@115kitten) December 25, 2023

（摄影师拍摄的场景）

歌谣大战结束后，不少网友涌入论坛吐槽，纷纷表示：「这届歌谣大战太垃圾了」、「摄影师写检查吧，别想著拿钱了，作为专业人士怎么能出这种错误，浪费了The Boyz的心血」、「当时看到直接想骂脏话」、「镜头要对准舞台上的歌手啊」、「好难过，但是柱延，你做的真的很棒」、 「当时是为了转镜头吧，可是你也不能聚焦在观众身上啊，一般情况下都是拍脸，转镜头也不是这么转的」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻