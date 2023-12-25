「銀赫哥真的是天使很聽話」XD 厲旭收銀赫「空殼咖啡車」來台透露復仇大計！

Super Junior厲旭上月solo回歸發行了單曲專輯《什麼都不做也沒關係》，遠在海外和小分隊D&E巡演的銀赫，委託經紀人元永善（亦是前Super Junior室長經紀人）送了「什麼都沒有的咖啡車」，苦了厲旭但也笑翻E.L.F.！

*前情提要：‎這什麼新招！Super Junior銀赫送「空殼咖啡車」給厲旭，只因新歌叫〈什麼都不做也沒關係〉‎



23日厲旭來台參與「BAR BO祭」演出，演出前記者會上，有記者發問此事，妙問他「有想好用什麼方式報復對方了嗎？」厲旭親切的稍微解釋來龍去脈，笑笑的說：「我的歌名是什麼都不做也沒關係，結果銀赫哥真的送了什麼都沒有的咖啡車，銀赫哥真的……是天使啊！非常聽我的話。」厲旭頓了頓說出「天使」，聽懂的記者都笑了。



如何復仇呢？他緩緩的說下次D&E有活動時，他也會準備應援，「因為銀赫哥不喝咖啡，所以我只會準備咖啡，沒有冰巧克力」。厲旭話一出又引發現場笑聲，E.L.F.都笑說「SJ果然是因為有仇還沒報完所以不能解散」啊！



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本篇最後也讓厲旭祝大家聖誕快樂啦！



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