【分享】韓漫平臺LINE WEBTOON：使用心得、作品推薦、「一口氣追到完結」小訣竅

官方APP首頁有「2023年回顧」，小編今年追的「歐式宮廷類」TOP3是這些！

使用心得：

近年有許多韓國電視劇由網路漫畫改編，臺灣的觀眾們若想要搶先知道劇情，那就一定要下載LINE WEBTOON啦！最近就有不少作品可以在平臺上找到呢：

▲登上TVING史上原創劇集第二、擁有超豪華客串陣容的‎《死期將至》‎，改編自‎《我死了又死》‎。

▲月初公開第2季、擁有龐大世界觀的Netflix‎《Sweet Home》‎

▲由宋江&金裕貞主演、目前正ON檔的‎《與惡魔有約》‎，也可以用‎漫畫‎的形式追連載。

作品推薦：

除了比較多人熟知的《再婚皇后》以外，LINE WEBTOON有不少「歐式宮廷類」的作品。有趣的故事和精緻的畫風，讓人追了就停不下來！小編今年的前三名分別是──

▲‎《夫家對我太執著》：評分9.89。故事第1話揭示了「夫家的家人們多愛女主角」，之後使用「倒敘法」描述從前世到今生的女主角的故事。女主角融化了像原本像冰宮一樣的「現夫家」，知道距離解除結婚契約的時間剩下不久了，夫家的家人們紛紛心急起來…

「在前世，我的丈夫和家人，為了遺產謀殺我。回到過去的我，下定決心要拯救自己的性命及遺產。我向受到家族詛咒、對財產和女人都毫無興趣的拉菲雷昂公爵，提出締結1年契約婚姻的提議。」

▲‎《拯救被遺棄的本命角色》‎：評分9.86。關於「穿越」的題材不少，但這部作品應該算是數一數二的可愛！女主角的外表屬於「冰山美人」類型，但只要提到「本命」、「追星」，繪者就會用超卡娃伊的Q版來描述女主角內心的激動及心情，想必有在追星的讀者一定都很有共鳴。（笑）

「一覺醒來，居然穿越到我最愛的小說裡？！雖然只是個不重要的路人角色，但是能看到自己最愛的本命──凱路斯本人，我就心滿意足了！沒想到，小說完結後，我還是沒辦法回到原本的世界…更痛苦的是，我還親眼看到本命的悲劇結局…我發誓，就算賭上自己的性命，也要救回我的本命角色！」

▲‎《還以為自己死期將至》‎：評分9.90。女主角被原生家庭虐待，而男主角有著詛咒。為了脫離原生家庭，女主角決定「投靠」男主角，並且要幫男主角「淨化」。過程中，兩人互相在意起彼此，成為彼此的「救贖」。最有趣的是，男主角「超級純情」，每次看到他不知所措、臉頰紅通通，都快被可愛死了！ > <

「被診斷只能再活三個月的拉莉埃特。反正都快死了，決定嘗試一些瘋狂的事情。讓未婚夫吃盡苦頭、向坎德爾公爵提出契約戀愛就是其開始。但是，從公爵那裡逃出來後，她才知道…死期將至這個診斷是個完美的誤診！『我的拉莉埃特，我不是說過了嗎？』公爵帶著狂笑說道：『如果逃跑，後果自負。』」

而小編12月的快樂，就是《拯救被遺棄的本命角色》和《夫家對我太執著》季回歸啦！有興趣的讀者們可以趕快追上～

「一口氣追到完結」小訣竅：

通勤期間，小編最喜歡用手機看漫畫！有時候距離長一點（往返臺北和高雄的時候），甚至可以把一部漫畫追完。這時候，小編會點進官方APP的「今日漫畫」，並拉到「完結」的欄位，記得將排序選為「更新排序」，就可以看到近期完結的作品。利用這種方式，小編最近就一口氣看完‎《越線的戀愛》‎（從青梅竹馬昇華為戀人並結為連理的可愛故事）和‎《青蘋果樂園 第三季》‎（跨越高中、來到大學的清新BL故事），實在有夠過癮！

才剛看完《越線的戀愛》，就看到官方把該作品列為1月的「追漫券」名單！使用追漫券可以「每天免費閱讀一個話次」，一次可以借閱14天（小編會每天領券，等累積到14話一口氣追完，再繼續累積。多部作品一起累積，永遠都有看不完的漫畫XD）。不管是一口氣追到完結篇，或是一天借閱一個話次，又或者拿出「魔法小卡」購買代幣、永久解鎖，最重要的是要「支持正版」哦！

小編之前有介紹過於‎KAKAO WEBTOON‎上架的漫畫，兩個平臺的操作方式不太相同：KAKAO WEBTOON有新作上架時，會一口氣上架30話左右的內容，前3話為免費看，之後採「閱讀券」的方式，每1日免費看1話，但最新幾話（不太一定）必須付費。

LINE WEBTOON則是採「每週更新1話次」，更新過的話次不會再鎖起來（除非完結後轉為追漫券的作品），若等不及想看最新內容，再使用代幣解鎖。小編有時候無聊就會看看網友們推薦的作品，有些雖然還在連載中，但早已更新50集、60集甚至是70集以上，那就變成「一口氣追到最新」啦～

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