秀智「黑化」為網路小說《姐姐，今生我是王妃》拍攝廣告短片！同名網漫也在LINE WEBTOON連載

黑化的秀智好有魅力！

Netflix新漫改劇《Doona！》（‎《愛上姐姐的理由》‎）描述平凡大學生「元俊」在Shaerhouse中與曾經是Kpop偶像但已隱退的「Doona」相遇後所發生的愛情故事。由秀智與梁世宗擔綱主演，《愛的迫降》等李政孝導演執導，近期已經殺青。

而「Naver Series」近期公開網路小說《姐姐，今生我是王妃》廣告短片，找來秀智飾演女主角「阿麗雅德妮」，黑化後的她展現不同魅力。

「姐姐：如果不是姐姐，我根本一無所知。什麼是珍貴、什麼是守護？謝謝姐姐，殺了我。但是怎麼辦呢？我又活下來了，而且還記得一切的事情。期待吧，善良的妹妹已經死去。姐姐，今生我是王妃。」

同名網漫也於LINE WEBTOON連載，臺灣等讀者們可通過‎此‎觀看。被未婚夫、姐姐、父母拋棄的那一天，阿麗雅德妮回到十四年前。沒想到前世的未婚夫態度竟然180度轉變，甚至出現對她一見鐘情的王子。阿麗雅德妮將成為王妃，在今生向所有人復仇！

歐式宮廷的畫風相當華麗，顏值也令人賞心悅目。不曉得有沒有讀者也在追這部連載的呢？

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