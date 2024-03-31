真情侶合作泡湯？韓韶禧&柳俊烈分手，吸血鬼&畫家設定劇《魅惑》還會拍嗎？

韓韶禧與柳俊烈昨（31）日分手，網友隨之好奇他倆傳出合作的戲劇《魅惑》（현혹，又譯眩惑）怎麼辦。

本月15日開始傳「柳俊烈從惠利換乘戀愛韓韶禧」，16日韓韶禧柳俊烈均承認戀愛，接下來「柳俊烈究竟有沒有換乘」、「韓韶禧是不是小三」鬧得風風雨雨，31日韓韶禧柳俊烈宣布分手，兩人公開戀愛僅僅2週卻是實在的「轟轟烈烈」。除了討論韓韶禧與柳俊烈分手，網友也關心他倆認愛前一週傳出要合拍的戲劇《魅惑》該如何是好。



據最初‎《OSEN》報導‎兩人接演《魅惑》新聞，《魅惑》是改編自NAVER於2019年至2020年連載的同名網路漫畫（LINE WEBTOON可觀看），故事以1935年日本帝國主義強佔時期（朝鮮日治時期）為背景，描述畫家尹二浩（音譯）被委託替吸血鬼女子宋貞華繪製肖像畫，隨著時間流逝宋貞花的身分逐漸被揭露，尹二浩也在不知不覺被迷惑。（更多介紹可見：‎韓韶熙終於要演吸血鬼！有望搭柳俊烈拍漫改劇《眩惑》，挑戰懸疑驚悚浪漫題材）



theqoo有篇文〈在這種情況下很讓人好奇是否會換主角的戲劇...jpg〉‎KoreaStarDaily‎，湧入200多則留言，底下留言大部分都覺得「泡湯了」，留言如「真的出大事了」、「該找其他演員了」、「給製作公司添麻煩了」、「（繼續拍的話）還要看工作人員臉色應該很辛苦吧」、「至少有一個（演員）會改吧」、「工作人員進入緊急狀態了」、「兩個都該走啊」、「雖然形象很搭，但這種情況下兩人怎麼拍？應該不拍了吧」。

各位覺得呢？

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞