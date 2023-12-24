【韓網熱帖】最新出爐的女超網站男女團顏值投票，網評：超級客觀，無可反駁

「女超網站」是指女性用戶為主的網站，23日有韓網友發起投票詢問大家心目中各偶像團的顏值成員（不是人氣成員），在投票開始後20分鐘、粉絲大軍還未到來的時候截圖整理如下：

NewJeans - Minji（52%）、Haerin（36%）



RIIZE - 成燦（76%）、元彬（16%）



IVE - 張員瑛（90%）



aespa - Karina（56%）、Winter（34%）



防彈少年團 - Jin（54%）、V（40%）



LE SSERAFIM - Kazuha（46%）、Sakura（26%）



EXO - 世勳（39%）、SUHO（38%）



NCT - 在玹（58%）、渽民（26%）



THE BOYZ - 泳勳（63%）、柱延（27%）



TXT - 秀彬（57%）、杋圭（31%）



因為不是人氣投票、其他團粉絲也有參與，所以幾乎都蠻準

韓國網友評論：

1. 是客觀的結果

2. 果然RIIZE的顏值成員就是成燦沒錯

3. 結果超級客觀耶，坦白說拋開那些精神病和惡狗的話，大家都是這樣想

4. 好久沒看到這樣客觀的結果

5. 基本上是這樣，今年新出道的孩子們顏值更高了

6. 真的很準確kkk全都是我第一次看到那個團時確信是顏值成員的孩子... kkk

7. 確實不是人氣投票

8. 去年還是Minji壓倒性第一，今年Haerin上升了很多耶

9. 沒開放檢索、是粉絲大軍湧來之前的投票kkk這程度應該很客觀了。 反而如果由粉絲來投票，可能連防彈的結果都不是這樣

10. Winter也上升很多

11. 我是追三代團的，這結果真的很客觀

12. 無可反駁的麻瓜pick

出處：https：//pann.nate.com/talk/371675398

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