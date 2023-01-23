迷人的磁性嗓音是「硬練」出來的！《黑暗榮耀》李到晛自曝：「以前聲音偏高又尖，做了很多發聲訓練」 LINE WEBTOON高人氣網漫《和我老公結婚吧》將改編成電視劇：女主角智商在線、不走傻白甜套路，看了超過癮！ 李泳知把《SMTM》冠軍獎金全數捐出：「如果我賺的錢能讓誰過上更好的生活，那該是多麼幸福的事」 《非常律師禹英禑》「專利案」又出真實事件？ 樂天家用保健儀被指抄襲新創企業：曾以投資為名詳詢技術細節 演戲10年孫娜恩演技依舊被韓網批！《代理公司》李寶英氣場太強，完全壓制住了女二

網漫《和我老公結婚吧》劇情不拖沓，受到不少讀者喜愛。有追看的粉絲們希望誰來飾演女主角呢？

由韓國高人氣網路小說改編的同名網漫《和我老公結婚吧》，描述被閨蜜與丈夫殺死的女主角「智媛」，奇蹟似地回到10年前。為了改變未來，智媛決定將自己糟透的命運轉移到閨蜜身上，讓她與渣男老公結婚！臺灣等地的讀者可以通過‎LINE WEBTOON‎觀看最新進度。

近期，有消息指出，《和我老公結婚吧》將改編成電視劇，製作公司為「Studio Dragon Corporation」（作品有《黑暗榮耀》、《浪漫速成班》等），並由《朝鮮精神科醫師劉世豐》朴元國導演執導。女主角重生前37歲、重生後27歲，作為「重生復仇」的大女主劇，選角備受關注。

《和我老公結婚吧》四大看點：

一、不走傻白甜路線！女主角智商永遠在線

在丈夫痛下殺手後，帶著絕望重生回10年前的智媛，不僅很快地發現重生後的遊戲規則，甚至能巧妙地改變故事走向，將每一處復仇細節都規劃地相當縝密。有別於其他天才型的漫畫主角，智媛的角色設定更貼近現實，有著和一般人一樣的無助、崩潰，但又能理性收整心情，冷靜執行自己計劃好的一切，令人不得不佩服她強大的心智和手段。

二、狗血灑好灑滿！八點檔元素通通在這裡

若覺得出軌、背叛朋友這些劇情不夠滿足你，《和我老公結婚吧》還有油膩的上司、不知好歹的丈夫、處處針對的校園霸凌和被陷害而消逝的青春戀曲等，通通融合在這部作品中！甚至連「無精症」都有，狗血灑好又灑滿，卻一點不俗氣。

三、節奏明快不拖沓！渣男怨女的報應來得又急又快

有別於其他復仇類型作品，《和我老公結婚吧》每個事件皆在1至2話的篇幅中做到起承轉合，爽感直接加倍。綠茶閨蜜拼命做球給女主角殺，每個惡意小心機都被女主角搶先回擊。自以為搶走女主角的一切，殊不知只是步入陷阱，最終收下女主角不要的垃圾渣男。

四、戀愛支線顧眼睛！復仇之餘不忘展開新戀情

若說女主角重生的任務主線是向閨蜜和老公復仇，那麼與帥氣又溫暖的上司的戀愛就是任務支線啦！在女主角重生前，完全沒有注意到這號人物，重生後卻意外感受到部長的積極攻勢，並多次出手為女主角解圍。在最新一話裡更揭開「這不只是一部單純的重生復仇網漫」，劇情安排令人拍手叫好，忍不住想看下一集了！

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